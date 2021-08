Slavenov pokojni oče je pred 60 leti, ko mu je neki večer nevihta preprečila, da bi se vrnil domov, v skale ob morju vklesal svoje ime. Tako kot že mnogokrat je domačin tudi nedavno privezal svoj petmetrski čoln čisto na koncu pomola, da ne bi zasedel mesta, kjer se ustavijo barke, ki oskrbujejo najemnike svetilnika, v katerem sta dva apartmaja. Ker je opazil kopalce, se je skupaj z ženo, prijateljico in štiriletno hčerko umaknil še 150 metrov v nasprotno smer, da ne bi motili drug drugega. A to ni kaj dosti pomagalo, že po slabih 20 minutah se je približal eden od italijanskih gostov in vpil, naj se poberejo z otoka. Na vprašanje, kdo je, je odgovoril, da je lastnik. Ker ga niso upoštevali, se je Italijan vrnil s še štirimi prijatelji in skušal odvezati Stipkovićevo barko. Ko je ta začel vpiti, naj se ne dotikajo njegove lastnine, ker bo to imelo pravne posledice, so Italijani začeli tako vpiti na družino, da se je njegova hči prestrašila in začela jokati. Ko je Hrvat dogodek hotel prijaviti policiji, je izvedel, da so ga že prijavili Italijani in ga obtožili, da je vdrl na zasebno posest. Očitno so bili prepričani, da so z najemom apartmajev v svetilniku najeli cel otok. Agencija, ki je oddala apartmaje, je kasneje sporočila, da so najemnikom dovolj jasno razložili, da najemajo le apartmaje, in da ne razumejo, kako so si turisti lahko lastili cel otok. Priobalni pas se namreč na Hrvaškem še vedno šteje za javno dobro in ga, razen v primeru redkih koncesij, lahko uporabljajo vsi.