Politik se že več let bori proti rasizmu v migrantskem predelu mesta Duisburg, kot kandidat stranke Levica na bližajočih se parlamentarnih volitvah pa se spopada s težko nalogo. V soseščini Hochfeld ljudje ne hodijo na volitve, ker so že davno obupali nad politiki in nad tem, da bi lahko kakorkoli vplivali na njihovo odločanje. Na zadnjih lokalnih volitvah je volil le vsak peti volilni upravičenec. V revni soseščini petega največjega mesta v Severnem Porenju - Vestfaliji živi okoli 20.000 ljudi 136 različnih narodnosti. Politika se za ta del mesta že dolgo ne zanima več, med meščani velja za nevarnega in zanemarjenega, večina prebivalcev živi od socialne pomoči. Mirze Edis je propad soseščine doživel na lastni koži. Turek kurdskega porekla se je s starši v Duisburg priselil iz Turčije leta 1975. »Nekoč smo imeli tu javno kopališče, bazen, mladinske centre, zdaj je vse zaprto,« pripoveduje, a vendarle noče odnehati. Njegovo politično delovanje ga je že skoraj stalo življenja. Leta 2011 so ga tako pretepli, da je tri dni preživel na intenzivni negi in potreboval več tednov, da je ozdravel. Brazgotina na glavi je vidna še danes. Kljub temu tudi v teh tednih pred volitvami poskuša vsepovsod navezati pogovor z ljudmi, izvedeti, kaj jih teži, kaj bi si želeli, kaj bi jih spodbudilo, da bi vendarle oddali svoj glas. Pri tem mu je v pomoč, da enako dobro kot nemški jezik obvlada tudi turškega. Prepričan je, da vodilni v politiki že tako ali tako radi pozabijo na tiste s socialnega roba, če pa se ti še prostovoljno odrečejo volilnemu glasu, se to zgodi še toliko lažje.