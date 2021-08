Dunajskemu Rapidu, pri katerem igra Dejan Petrovič, je žreb namenil skupino H, v kateri so še Dinamo Zagreb, Genk in West Ham.

Ferencvaros Mihe Blažiča pa bo skupinski del evropske lige preživel v skupini G, kjer so še Bayer Leverkusen, Celtic in Betis.

Ob žrebu so podelili tudi nagrado za najboljšega igralca evropske lige za preteklo sezono. Osvojil jo je napadalec zmagovalne ekipe Villarreala Gerard Moreno. Za njim pa sta se zvrstila nogometaša Manchester Uniteda Bruno Fernandes in Edinson Cavani.

Skupinski del letošnje sezone se bo začel 16. septembra in končal 9. decembra; 17. in 24. februarja se bodo drugouvrščeni klubi iz evropske lige in tretjeuvrščena moštva iz elitne lige prvakov pomerili za mesto v osmini finala evropske lige, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin. Ta potem s prvimi tekmami sledi 10. marca, medtem ko bodo povratni dvoboji teden dni pozneje. Četrtfinale bo 7. in 14. aprila, prvi polfinalni tekmi bosta 28. aprila, povratni 5. maja, veliki finale, ki ga bo gostila Sevilla, pa bo 18. maja.

Tretjeuvrščeni v skupini evropske lige pa bodo nato igrali v bojih za osmino finala konferenčne lige.