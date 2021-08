Po turbulentni sezoni in pol, na kar je vplivala pandemija novega koronavirusa, so med letošnjim poletjem najbogatejši nogometni klubi znova pridno zapravljali. Tako je prišlo do dveh nakupov, ki se uvrščata med deset najdražjih prestopov v zgodovini: Chelsea je za Romeluja Lukakuja odštel 115 milijonov evrov, City pa za Jacka Grealisha 117 milijonov.

Najboljše pa naj bi po pisanju tujih medijev šele prihajalo. V četrtek zvečer je specializirani francoski časnik za šport L'Equipe poročal, da sta španski Real Madrid in francoski PSG vendarle začela pogajanja o prestopu Mbappeja. Španci so za 22-letnika ponudili kar 180 milijonov evrov, deset milijonov od tega v obliki bonusa, kar so Parižani zavrnili, naj bi se pa evropska velikana začela dogovarjati o morebitnem prestopu.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je predsednik PSG Nasser Al Khelaifi sicer dejal, da se stališče kluba o prihodnosti mladega francoske zvezdnika, za katerega so štiri leta nazaj odšteli 180 milijonov, ni spremenilo in si ga želijo obdržati v svojih vrstah, tudi po prihodu argentinskega zvezdnika Lionela Messija iz Barcelone. Parižani so Mbappeju leto pred iztekom pogodbe ponudili novo, a je ta ni sprejel.

Juventus pa naj bi se odločil zapustiti portugalski petkratni dobitnik zlate žoge, Ronaldo, ki ga pogodba s Torinčani sicer veže do leta 2022. Ker so njegovega agenta Jorgeja Mendesa opazili v Torinu, so govorice vse glasnejše. Pretekli teden je 36-letnik zanikal govorice o povratku v Real, zdaj pa naj bi bil okvirno že dogovorjen s Cityjem, mestnim rivalom Uniteda, kjer je Ronaldo igral pred selitvijo v špansko prestolnico.

Edina težava, ki obstaja pri tem dogovoru, naj bi bilo plačilo odškodnine, kot poroča Sky Sport Italia pa naj bi kapetan portugalske izbrane vrste že spraznil svojo omaro v slačilnici Juventusa.

Prestopni rok se bo sicer končal 31. avgusta ponoči.