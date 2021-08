Kopitar je bil veliko bolj zadovoljen z nadaljevanjem tekme, ki je dobila negotov zaključek tudi zaradi njegovih učinkovitih potez s klopi. »Morali smo skrajšati klop in prilagoditi napade, nato pa so fantje dokazali, da se lahko kosajo s tako veliko reprezentanco. V garderobi sem jim povedal, da nimajo razloga, da bi sklonili glave. V Oslo smo prišli v vlogi izzivalca in prvo tekmo smo izgubili za gol. S tem ne moremo biti zadovoljni, a turnirja še ni konec. Zgodi se lahko še marsikaj. Proti Norveški, ki ima prav tako zelo dobro zasedbo, bomo poskušali biti boljši,« napoveduje slovenski selektor, ki nima veliko manevrskega prostora za spremembe pred novim preizkusom z vikingi.

Kakšna je bila reakcija po visokem zaostanku v prvi tretjini, da je reprezentanca strnila vrste in prikazala odgovornejšo igro? Strelec drugega slovenskega gola Jan Urbas je povedal, da »je bilo treba malo znoreti«: »Prvih dvajset minut je bilo za pozabo. Na koncu smo Dancem skrili plošček in dokazali, da smo boljši tekmec. V prvi tretjini ni bilo dovolj agresivnosti in želje, morda smo se malo ustrašili nasprotnika. Ritem tekem je naporen in moramo stopiti skupaj za naslednjo tekmo z Norveško.«

Jan Drozg, ki je zaigral v udarnem napadu z Anžetom Kopitarjem, je obžaloval, da je Sloveniji tako močno spodrsnilo na uvodu. »Začeli smo zaspano in se nato spravili k sebi. Odigrali smo tako, kot znamo, a bi morali pokazati takšen obraz od prve minute. Norveška? Od prve sekunde moramo igrati tako kot v zaključku dvoboja z Dansko.«

Druga tekma 1. kroga: Južna Koreja – Norveška 1:4, 2. krog, danes ob 17. uri: Danska – Južna Koreja, ob 21. uri: Norveška – Slovenija, 3. krog, nedelja ob 12. uri: Južna Koreja – Slovenija, ob 16. uri: Norveška – Danska. mag