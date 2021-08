Začelo se je s posameznimi primeri, nato pa razširilo na vse angleško, špansko in tudi italijansko prvenstvo. Pandemija koronavirusa je zaradi različice delta znova v razmahu, zato nogometni klubi vse bolj razmišljajo o varnosti svojih nogometašev, v katere vlagajo astronomske zneske. Njihovi odhodi na reprezentančne obveznosti jim v tem pogledu povzročajo velike preglavice. Pa ne le v smislu tveganja, da se okužijo, temveč tudi karanten. Tisti igralci, ki pridejo iz držav, ki so na rdečih seznamih, morajo namreč deset dni preživeti v osamitvi, kar bi vplivalo na njihovo pripravljenost, hkrati pa bi morali izpustiti tudi kakšno tekmo. Vodstva angleškega, španskega in italijanskega prvenstva so tako javno podprla klube, ki igralcem ne bodo dovolili sodelovati v izbranih vrstah na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino jih medtem poziva, naj še enkrat premislijo, saj da je treba »ohraniti in zaščititi integriteto športa«.

Infantino poziva k solidarnosti

»Vodilnim ljudem v državah, kjer se pojavljajo težave, sem pisal in predlagal podobne izjeme, kot so veljale med evropskim prvenstvom. Pozivam k solidarnosti vsako zvezo, ki je članica Fife, vse lige in klube, da naredijo, kar je pošteno in dobro za globalno igro. Številni najboljši svetovni nogometaši igrajo v Angliji, Španiji in Italiji, a verjamemo, da te države prav tako delijo odgovornost za ohranjanje in zaščito integritete športa in tekmovanj po svetu,« je zapisal Gianni Infantino, ki pa, kot kaže, za zdaj s svojim apelom ni bil uspešen. Iz Velike Britanije so denimo sporočili, da bodo njihovi pogoji ob vračanju ljudi iz držav na rdečem seznamu ostali enaki za vse in da nimajo nikakršnega namena uvajati izjem. »Vse ukrepe smo uvedli z enim samim namenom, in to je, da zaščitimo zdravje ljudi,« so še pojasnili.

Seznam nogometašev, ki bi jim klubi lahko prepovedali igranje za reprezentance, je dolg. V Angliji naj približno 60 nogometašev ne bi smelo odpotovati v države, ki so na rdečem seznamu zaradi koronavirusa, medtem ko v Španiji govorijo o 25 nogometaših in o tem, da 13 klubov pričakuje enake težave. Koliko posameznikov bo v podobni situaciji v Italiji, ni znano, se bodo pa številke bržkone spreminjale glede na stanje v posameznih državah. Mohamedu Salahu denimo Liverpool ne dovoli odhoda v Egipt, ki je na rdečem seznamu Velike Britanije. Tako bo po vsej verjetnosti izpustil tekmo z Angolo 2. septembra, lahko pa se bo reprezentanci priključil, ko bo ta odpotovala v Gabon (tekma bo 5. septembra), ki je na rumenem seznamu, zato bi nogometaš ob vrnitvi lahko normalno nadaljeval treninge in tekmovanja brez odhoda v karanteno.

Odločitev angleške, španske in italijanske lige je menda ujezila marsikaterega nogometaša. Večina med njimi namreč s ponosom nosi državni dres in se je veselila pomembnih preizkušenj, ki se lahko izkažejo tudi kot ključne pri preboju na svetovno prvenstvo. Svoje dodajajo tudi nacionalne zveze. Paragvajska je tako že pisala angleški in zahtevala, da Newcastle dovoli prihod njihovemu napadalcu Miguelu Almironu. »Če ne bomo uspešni, bomo nemudoma sprožili postopke pri pravni službi Fife. Izjema, ki je klubom dovoljevala, da igralcev ne spustijo na reprezentančne tekme, ni več v veljavi. To pomeni, da klubi morajo spustiti igralce, ki so poklicani v državne reprezentance. Pravila je treba spoštovati in uporabili bomo vsa pravna sredstva, da bo tako,« je povedal generalni sekretar paragvajske zveze Luis Kannonikof.