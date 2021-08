Zelo zanimivi bosta tudi skupina A, v kateri sta lanski finalist Manchester City, finalist izpred dveh let Paris Saint-Germain, Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla in Club Brugge, ter skupina E, v kateri so nemški velikan Bayern München, španski velikan Barcelona, ki se v letošnjo sezono prvič do dolgih letih podaja brez Lionela Messija, portugalska Benfica in Dinamo Kijev Benjamina Verbiča.

Sporting, katerega član je še vedno Andraž Šporar, je skupaj z Borussio Dortmund, Ajaxom in Bešiktašem v skupini C.

Salzburg, pri katerem se je na povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga izkazal Benjamin Šeško, bo igral v skupini G skupaj z Lillom, Sevillo in Wolfsburgom.

Atalanti Josipa Iličića je žreb namenil skupino F, kjer so še zmagovalec evropske lige Villarreal, Manchester United in Young Boys. Branilec naslova Chelsea pa se bo v skupinskem delu v skupini G meril z Juventusom, Zenitom in Malmöm.

Klube prvi krog čaka 14. oziroma 15. septembra, skupinski del pa se bo končal 8. decembra. Točen koledar bo znan v prihodnjih dneh. Tekmovanje se bo s prvima tekmama osmine finala, kamor se bosta uvrstili najboljši dve moštvi iz vsake skupine, nadaljevalo 15. februarja, medtem ko bodo povratne marca, zadnja povratna dvoboja osmine finala bosta 16. marca.

Prvi četrtfinalni obračuni bodo 5. in 6. aprila, povratni pa 12. in 13. Konec aprila, 26. in 27., se bodo najboljši štirje klubi merili na prvih polfinalnih tekmah, medtem ko bosta povratna dvoboja 3. oziroma 4. maja. Veliki finale bo 28. maja gostil Sankt Peterburg.