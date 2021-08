Na delavnici acrobalancea, talne akrobatske umetnosti, ki vključuje ravnotežje, dvige in ustvarjanje oblik v parih ali skupinah, so otroci zbrano poslušali učitelja Gašperja Stojca. Pridružili smo se jim ravno v času, ko jih je vaditelj cirkuške pedagogike opozarjal na varnost. »Ko boste stali na prijateljevem hrbtu in vam bo začelo zmanjkovati ravnotežja, glasno opozorite, da padate. Pazite, da z višine ne skočite na njegove gležnje, saj so zelo občutljiv del telesa in jih lahko hitro poškodujete,« je poudaril. Potem so se razdelili v manjše skupine in se razkropili po travniku. Eden iz skupine se je spustil na kolena in se oprl na roke, drugi mu je ob pomoči vrstnikov bosih nog stopil na hrbet točno na mesto, ki ga je prej pokazal učitelj. Če mu je uspelo ohraniti ravnotežje, je spustil roko vrstnika, ki mu je pomagal navzgor, in se tako spremenil v letalca ali deskarja. Udeleženci delavnice so trenutke letenja pospremili z navdušenimi vzkliki. Potem so vloge, po želji, zamenjali.

Nad akrobacijami, ki so se jih učili tisti dan, so bili otroci navdušeni. Desetletni Martin nam je zaupal, da se je naučil veliko novega. »Tega prej nisem znal. Če bom našel koga, da se mi pridruži, bom še kdaj malo povadil, prijatelji bi lahko bili navdušeni,« je razmišljal. Lovro pa je s seboj pripeljal bratca. »Najbolj všeč mi je bilo, ko sem bil na kolenih in mi je stopil na hrbet in na njem deskal. Podobne stvari sicer počneva tudi doma, le da nisva tako pozorna na varnost, kot smo tukaj,« je dodal.

Naučili so se tudi zaupati vrstnikom Tudi dekleta niso skrivala navdušenja nad novimi spretnostmi. Adrijana je bila vesela, ko se ji je pridružila sestrična in ji splezala na hrbet. Podobna izkušnja je ostala v spominu Anastasiji, ki jo je na delavnici spremljal bratranec. Juliji pa je bilo najbolj všeč, ko so se postavili v krog, tistega na sredini, ki se je skušal obnašati kot deska, pa so si podajali, da ni padel. »Ko sem opazovala druge, me je bilo kar malo strah in sploh si nisem upala stopiti na sredino. Potem pa sem se opogumila in bilo je super. Zelo dober občutek je, ko zaupaš drugim, da te bodo ujeli in ne boš padel,« je opisala. Mentor delavnice Gašper Stojc pravi, da mu je všeč gibanje, ki je zabavno in hkrati spodbuja skupnostno delovanje, in prav v tem slogu je potekala tudi delavnica. »Pomembno je zaupanje, da pazimo drug na drugega, da povemo, kdaj padamo ali kdaj nas nekaj boli. Zelo verjamem v celostno učenje. Stvari v življenju so zelo povezane med sabo,« pravi. »Pri takšnem gibanju razlike med otroki ne pridejo toliko do izraza. Tisti, ki so lažji in manjši, po navadi splezajo na vrh, kdo močnejše postave pa je zelo dobra baza, da se vrstniki nanj oprejo. Vsak najde mesto, na katerem lahko zasije in prispeva k celoti. V današnjem času je to pomembno,« je prepričan.