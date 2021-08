Med 19. in 21. avgustom je na svetovnem tamburaškem festivalu TamburicaFest v Novem Sadu nastopil tudi Tamburaški orkester Dobreč iz Dragatuša in posegel najvišje. Tokrat se je po treh letih orkester udeležil tekmovanja v sicer manjši zasedbi. Leta 2018 so Novi Sad zapustili s posebno nagrado strokovne žirije za umetniški vtis in tretjo nagrado festivala, letos pa so se v Belo krajino vrnili z nagrado za najboljši tamburaški orkester. Kot pravijo, je TamburicaFest izjemno pomemben dogodek za vsakega tamburaša in ljubitelja tamburaške glasbe.

Na festivalu je nastopilo šest tamburaških orkestrov iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije in Romunije. »Na festivalu etno glasbe, kjer vsako leto nastopijo le najboljši orkestri in vokalni solisti, so še enkrat dokazali, da zares prispevajo k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske kulture, saj nas vsakič uspešno predstavljajo na tekmovanjih s hudo konkurenco,« pravi predsednik Kulturno-umetniškega društva Dobreč Marko Simčič.

Tamburaški orkester Dobreč, ustanovljen leta 1993, je eden izmed vodilnih tamburaških orkestrov v Evropi. Med drugim se lahko pohvalijo z mnogimi odmevnimi nastopi, kot so Klic dobrote, na katerem so bili spremljevalni orkester celotne prireditve, nastop v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, sodelovanje s pevci, med drugim z Eldo Viler, Otom Pestnerjem, Ladom Leskovarjem, Severo Gjurin, Heleno Blagne. Izdali so tri samostojne zgoščenke. Posebej ponosni pa so na prvo tamburaško opero na svetu z naslovom Ambrož in Katarina, pri kateri so imeli osrednjo vlogo. Prvič so jo uprizorili decembra 2019. ds