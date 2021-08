Rumene novice: Rode med hipsterje, Smode na sodišču, Zorjanova ima rada solze oboževalcev

Poletja je konec. In to že dober teden pred uradnim meteorološkim koncem, kar pa naših slavnih osebnosti niti ne moti preveč, saj so se v poletnih mesecih naužile vseh vrst življenjskih radosti. Celo tako vseeno jim je, da so se odpovedale tehtnicam in retuširanju fotografij, kakšno sem pa tja zmotijo le nepravična sodišča.