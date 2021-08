Za projekt Janus – karierne poti v Agitavitu so se odločili zaradi vsaj štirih razlogov. Prvič, razvoj kariere in možnost napredovanja sta bila v interni analizi organizacijskega vzdušja, zadovoljstva in zavzetosti v letu 2018 med najslabše ocenjenimi področji. Drugič, leta 2019 je 54 odstotkov zaposlenih pri nas delalo tri leta ali manj. Za 43,9 odstotka je bila to prva služba, v povprečju so zaposleni odhajali po 2,85 leta. Tretjič, vodje so se intuitivno zavedali posameznih mejnikov v napredovanju zaposlenih, vendar pa kriteriji niso bili povsem poenoteni. Obstoječi način je bil za sodelavce premalo transparenten, pri vodjih pa je bilo več možnosti za subjektivnost pri ocenjevanju sodelavcev. In četrtič, pri dinamičnem kadrovanju, ki je prisotno v IT-podjetju, je ujemanje med kadrovanjem in trenutnimi potrebami pri projektu ključno. Brez jasno definiranih ravni je pridobivanje ustreznih kandidatov velikokrat oteženo in ne dosega želene uspešnosti.

Rešitev: jasen karierni cilj

Leta 2019 so si zato postavili cilj opredeliti jasen sistem kariernih poti, ki bo sodelavce motiviral za razvoj. »Sodelavec, ki razume, kakšna je lahko njegova karierna pot znotraj podjetja, in vidi možnost za doseganje svojih kariernih ciljev in napredovanje znotraj podjetja, bo bolj verjetno ostal v podjetju, večja pa sta tudi njegovo zadovoljstvo in motivacija,« dodajajo v podjetju. Zato so oblikovali transparenten sistem kariernih poti, ki njihovim sodelavcem jasno pokaže mejnike in kriterije za njihovo napredovanje in karierni razvoj, razjasni proces napredovanja in to, katera znanja, veščine in certifikate potrebujejo za naslednjo stopničko na karierni lestvici, podjetju pa omogoča, da kandidate smiselno umesti na ustrezno raven brez večjih razlik pri ocenjevanju in pripravi finančnih ponudb. »Ob vsem tem pa je bila naša želja oblikovati sistem, ki je agilen in ga lahko brez težav prilagajamo novim potrebam,« poudarjajo. Sistem, ki je bil uvrščen med zlate prakse pri projektu Zlata nit, so polno vpeljali januarja 2020.