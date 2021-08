V Mestni občini Kranj želijo obdržati status centra športnega plezanja v državi in mladim športnikom zagotoviti dobre pogoje za treninge, zato intenzivno pripravljajo vse potrebno za gradnjo plezalnega centra z večnamensko športno dvorano.

V Kranju tako kot po vsej državi raste priljubljenost športnega plezanja, a je infrastruktura na tem področju v Sloveniji močno podhranjena, načrtovani plezalni center z večnamensko dvorano pa bi pokril vse te potrebe, močno izboljšal pogoje za treninge in tekmovanja na najvišji možni ravni, obenem pa bi služil tudi drugim športom.

»Menim, da si Kranj zasluži nacionalni plezalni center, saj ima v Sloveniji zagotovo najbogatejšo zgodovino alpinizma in tudi športnega plezanja. Ponaša se s plezalci, ki že vrsto let dosegajo vrhunske rezultate na svetovni ravni. Kljub skromnim pogojem za trening ves čas vznikajo še številni mladi talentirani posamezniki. Ob tem pa ima Kranj še najdaljšo tradicijo med organizatorji tekem za svetovni pokal v športnem plezanju. V tem izjemno priljubljenem tekmovalnem prizorišču se vsako leto dokazujejo največji zvezdniki tega športa. Prvo tekmo na tej ravni je Kranj gostil leta 1996, zato je v tem smislu pionirski v preseganju državnih meja ter obenem v utrjevanju identitete Slovencev kot plezalskega naroda tudi navzven,« je sporočil kranjski župan Matjaž Rakovec, čigar hčerka Lučka Rakovec je tudi sama vrhunska športna plezalka in članica reprezentance.

V MOK trenutno pripravljajo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zlato Polje, kar bo omogočilo boljšo izrabo prostora in umestitev načrtovanega objekta. Narejen je že tudi idejni koncept prostorske umestitve. Novo dvorano bi radi postavili med Gimnazijo Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar. Dvorana bo namenjena tako vrhunskim kot rekreativnim športnikom, pa tudi šolam.

Poleg stene za vse tri discipline v športnem plezanju, torej težavnost, balvani, hitrost, bo kompleks po načrtih vseboval še vadbeni del za košarkarje, odbojkarje, rokometaše in igralce dvoranskega nogometa, tam bi lahko prirejali reprezentančne in ligaške tekme v teh ekipnih športih, tudi na mednarodni ravni. Predvideni sta še dve manjši dvorani za karate s stalnim tatamijem. Objekt bo vseboval tudi fitnes, servisno-tehnične prostore, kavarno, predviden je tudi muzejsko-izobraževalni del na področju športa in kulture.

Trenutno sicer še ni mogoče točno napovedovati, kakšna bo finančna in terminska konstrukcijo projekta. Končne odločitve o financiranju še ni, se pa v kranjski občini nagibajo k javno-zasebnemu partnerstvu. Želja je, da bi se gradnja lahko začela leta 2023, dela pa bodo predvidoma trajala leto dni.