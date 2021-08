Precej hitreje kot po navadi rokometaši Celja Pivovarne Laško (na fotografiji) začenjajo letošnjo evropsko sezono. Že v soboto jih čaka kvalifikacijska tekma z danskim GOG, včeraj pa so se po opravljenem pripravljalnem delu predstavili javnosti in razkrili cilje. Ekipa je doživela številne spremembe, sedem je novincev oziroma povratnikov v celjski dres, še dva mlada igralca sta priključena ekipi iz mlajših selekcij.

»V prvi vrsti si želimo, da razmere ostanejo takšne, da se bomo lahko na naših tekmah družili z vsemi navijači in obiskovalci, ki bi si tega želeli, ne da bi nam to preprečevali ukrepi. Za nami je turbulentno obdobje, veliko je bilo sprememb, sestankov, razmišljanj kako in kaj. Žreb nam je v kvalifikacijah evropske lige malce ponagajal, dobili smo težkega nasprotnika, ki si ga nismo želeli, a gotovo si tudi on ni želel nas. Prenovljena ekipa je močna, polna energije in verjamemo, da bodo dosegli dobre rezultate. Naš cilj je osvojitev naslova državnih prvakov, želimo pa tudi druge domače lovorike, to je slovenskega pokala. Verjamem, da bo ekipa pokazala, zakaj je vredno nositi dres Celja Pivovarne Laško,« je povedal direktor kluba Rok Plankelj.

V celjskem taboru so se pred sezono zgodile številne spremembe, veliko je novih igralcev, nov pa je tudi trener Alem Toskić, ki pred začetkom sezone pravi: »Ekipa je močno spremenjena, tu so novi igralci in vsi skupaj razmišljamo o tem, da osvojimo obe domači lovoriki ter prikažemo dobre predstave v Evropi. Več kot en mesec smo že skupaj, odlično funkcioniramo, zelo pomembno je, da nismo imeli nekih težav s poškodbami, le nekaj mladih je bilo odsotnih zaradi reprezentance. Zavedam se, kaj pomeni biti član takšnega kluba, kot je Celje Pivovarna Laško. Šest let sem igral v tem klubu, zato lahko zdaj igralcem kot trener pomagam še z izkušnjo več, vsekakor pa verjamem, da smo kakovostni igralci in da bomo uspeli v naših ciljih.«

Prvi nasprotnik Celjanov bo v soboto ob 18. uri v domači dvorani uveljavljeni tekmec, danski GOG (Gudme), osemkratni udeležence lige prvakov. V minuli sezoni je nastopal v evropski ligi, kjer je izpadel v četrtfinalu, ko je bila od njega boljša poljska Wisla. V skupinskem delu so se Danci dvakrat pomerili tudi s Trebanjci in ju obakrat premagali. Sedemkratni danski prvak je preteklo sezono v domačem prvenstvu končal na tretjem mestu. V novi sezoni bo v GOG igralo precej odličnih rokometašev, najbolj zveneča okrepitev pa je Torbjørn Bergerud, norveški reprezentančni vratar, ki se je preselil iz Flensburga. šr