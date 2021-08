Do zadnje strani: Ovc je vedno več, Saša

Dolgi vrsti bosanskih avtorjev, od Josipa Ostija do Aleksandra Hemona, Semezdina Mehmedinovića, Miljenka Jergovića in Andreja Nikolaidisa, ki so tematizirali svojo begunsko izkušnjo, se je zdaj s slovenskim prevodom knjige Čigav si pridružil še Saša Stanišić . Bosno je zapustil kot najstnik, življenje in literarno kariero pa si je ustvaril v Nemčiji; piše v nemščini, v kateri je bil tudi šolan.