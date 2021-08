»Živimo v trenutku, v katerem so kritični glasovi izjemno pomembni. Opozarjajo na poglabljanje revščine, družbi nastavljajo ogledalo in odpirajo možnosti pravičnejšega sveta,« je tik pred začetkom Festivala angažiranega pisanja Itn. povedala koordinatorka programske ekipe Nika Kovač. A kritični glasovi so pogosto sankcionirani, opozarja. »Zmerljivke, napadi in ukrepi represivnih organov imajo jasen namen – utišati alternativo, reproducirati oblast.«

Za angažirane glasove se je vedno pomembno boriti in jih spodbujati, predvsem pa je pomembno uporabiti tudi lasten glas. »Festival angažiranega pisanja Itn. tu ponuja vstopno točko, in sicer z roko v roki z literaturo, teorijo in kakovostnim novinarstvom. Literatura nam pomaga razumeti svet, angažirano pisanje vzpostavlja alternativo,« je prepričana.

Zakaj manifesti? Festivalski program se jutri ob 16. uri začenja s pogovorom o fantazijski književnosti, ki je svoj popularni razmah doživela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Filmski kritik in podkaster Igor Harb in prevajalka Kaja Bucik Vavpetič bosta debatirala o tem, ali nam knjige žanra, ki tradicionalno služi pobegu od resničnosti, še vedno alegorično nastavljajo zrcalo, v katerem lahko ugledamo težave našega časa. Ob 18. uri bo sledila serija predavanj in pogovor o manifestih. O tem, kakšne poznamo v našem prostoru, kdo in kako jih piše ter zakaj, bodo debatirali Suzana Tratnik, Nina Dragičević, Primož Vitez ter člani Mladinske aktivistične organizacije in Mladih za podnebno pravičnost. Večer bo zaokrožila predstava Vranu moraš reči, naj odide, ki je nastala po knjižni predlogi Bridkost je stvar s peresi Maxa Porterja; performerki Neža Dvorščak in Zala Öri bosta na odru prepletli asociacije na temo izgube in žalovanja. Piko na i bo s koncertom dodal ljubljanski eksperimentalni raperski dvojec PTČ.