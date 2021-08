Tretje mesto je s petimi sekundami zaostanka osvojil Kolumbijec Miguel Angel Lopez.

Prednost Rogliča pred vodilnima na dirki pa je bila premajhna, da bi spremenil vrstni red na vrhu, tako ostaja na tretjem mestu. Za Norvežanom Oddom Christianom Eikingom zaostaja minuto in 56 sekund, za Francozom Guillaumeom Martinom pa 58 sekund.

Enajsta etapa, pred katero je odstopil Jasper Philipsen, zmagovalec dveh sprintov na dirki, je bila še ena v vrsti razgibanih. Prave ravnine ni bilo, pa tudi ekstremno dolgih in zahtevnih klancev ne. Etapa, z dobrimi 133 kilometri najkrajša na Vuelti, je vsebovala le en kategorizirani vzpon druge kategorije, bolj ali manj pa je bilo jasno, da se bo odločila na zaključnem klancu na Valdepenas de Jean, ki ga mnogi primerjajo s kratkim, a strmim vzponom na Mur de Huy, značilnostjo klasične spomladanske dirke Valonska puščica v Belgiji, in je že nekajkrat bil del dirke po Španiji.

Vprašanje je bilo, ali bo na njegovo vznožje prva prišla skupina ubežnikov ali tega ekipe favoritov za končno zmago ne bodo dovolile. Po dobrih 30 kilometrih se je ubežna skupina sestavila, v njej je bilo pet za skupni seštevek nenevarnih kolesarjev, toda glavnina ji večje prednosti ni dovolila (prednost se je ves čas gibala okoli dveh minut). Med ekipami, ki niso želele, da se ubežniki preveč odlepijo, je bila pri nadzoru zaostanka zelo aktivna tudi Rogličeva Jumbo-Visma.

S tem je napovedala, da se bo Slovenec tudi v tej etapi boril za najvišja mesta, boj zanje se je začel 16 kilometrov pred ciljem, ko se je začel skoraj devet kilometrov dolg vzpon na Puerto de Locubin. Ubežniki so ga začeli s 50 sekundami prednosti, najdlje je v begu vztrajal Danec Magnus Cort Nielsen, ki je imel na vrhu klanca še 27 sekund prednosti pred razredčeno glavnino.

Danec je na spustu prednost najprej povešal, prišel pred "zid" s prednostjo, nekaj časa se je pogumno boril tudi z zadnjim vzponom, nato pa vendarle moral priznati premoč kolesarjem z več močmi. Med temi je bil spet najboljši olimpijski prvak v kronometru, slovenski as Roglič, ki je odgovoril na napad Masa in na koncu s prednostjo prečkal ciljno črto in zabeležil svojo sedmo etapno zmago na Vuelti.

Jan Polanc je zaostal dve minuti in devet sekund, zasedel je 35. mesto, v skupnem seštevku pa napredoval za eno mesto, zdaj je z zaostankom 13 minut in devetih sekund 17. Luka Mezgec je bil z zaostankom treh minut in 23 sekund 50., Jan Tratnik pa z zaostankom 11 minut in 31 sekund 104.

Tudi četrtkova 12. etapa bo razgibana, a ne bo imela zaključnega vzpona, tako da bo spet več možnosti ponujala ubežnikom, favoriti pa naj bi po 175 kilometrih v cilj v Cordobi prišli skupaj.