Vsekakor si izbirajte poti, ki so primerne za vašo psihofizično pripravljenost, na pohodu pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj imejte primerno planinsko opremo, ki pa vam ne bo prav nič koristila, če je ne znate uporabljati, zato se tega naučite pred odhodom v gore. Tudi nasvet, da preverite odprtost planinskih koč, ni odveč, vsekakor pa se ne podajajte na planinske poti, ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo, skrbnik planinske poti. Odpravite se na pot dovolj zgodaj ter o svojih poteh in načrtih obvestite domače.

Kaj se moramo vprašati pred potjo

Na prvem mestu naj bo vprašanje, kako dobro sem pripravljen (psihično in fizično) in ali je izbrana pot primerna zame. Vreme in vremenske napovedi smo že omenili. Pozor: slabo vreme in vidljivost lahko podaljšata čas hoje tudi do desetkrat. Ob tem se velja tudi vprašati: ali imam oblačila, ki me bodo zaščitila pred močnim vetrom, mrazom in padavinami? Pa tudi: ali je na poti koča, bivak, zavetišče, kamor se bom lahko umaknil?

V vsakem primeru pripravite načrt poti. Razdelite jo na manjše odseke, predvidite počitke in približen čas hoje. Ustvarite si sliko poti in jo prehodite v mislih ter se vprašajte: kakšna je izbrana pot in v katero smer bom hodil (sever, jug, vzhod, zahod)? Pomembno je tudi, da pred odhodom preverite, ali imate v nahrbtniku vse potrebne stvari za pohod, na katerega se odpravljate, vsekakor pa morate vedeti, kako daleč je vrh in koliko časa boste potrebovali za celotno pot. Pozor: na vrhu ste šele na polovici poti – vaš cilj je varna vrnitev v dolino in domov.