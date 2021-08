CDC je študijo izvedel na več tisoč zaposlenih v zdravstvenih ustanovah v šestih zveznih državah, da bi v realnih pogojih spremljali delovanje cepiv. Sodelujoče - skoraj vsi cepljeni so prejeli cepivo Pfizerja ali Moderne - so testirali tedensko in ob pojavu simptomov covida-19, da bi zaznali tako simptomatske kot asimptomatske okužbe.

Glede na raven okužb med cepljenimi in necepljenimi v času, ko so jih spremljali, je bila učinkovitost v prvotnem obdobju med sredino lanskega decembra in sredino aprila letos 91-odstotna. A v tednih do 14. avgusta, ko je močno prenosljiva delta postala prevladujoča, je učinkovitost padla na 66 odstotkov.

Avtorji poročila pri tem opozarjajo, da je treba upoštevati več faktorjev, vključno s tem, da lahko učinkovitost cepiv v vsakem primeru s časom pada, ter da ocena o 66-odstotni učinkovitosti temelji na relativno kratkem obdobju preučevanja z malo okužbami.

»Čeprav te začasne ugotovitve nakazujejo zmerno zmanjšanje učinkovitosti cepiv proti covidu-19 pri preprečevanju okužbe, ohranjeno dvotretjinsko zmanjšanje tveganja za okužbo poudarja nadaljnji pomen in koristi cepljenja proti covidu-19,« so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani.

Več študij je doslej že pokazalo, da je učinkovitost cepiv proti različici delta manjša, ocene tega padca pa se med njimi razlikujejo, izpostavlja francoska tiskovna agencija AFP. Obenem pa zaščita pred resnim potekom bolezni glede na nedavno raziskavo CDC na bolnikih v New Yorku ostaja stabilnejša in presega 90 odstotkov.