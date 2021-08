Baje je resnična zgodba, po kateri je srednjeameriški sadež, ki so mu prvotni prebivalci Amerike pravili čili, leta 1493 v Evropo pripeljal sam Krištof Kolumb in se ga je prijelo ime pimiento (a pozor, to ni enako kot piment, začimba, ki po okusu spominja na mešanico popra in klinčkov). To v španščini sicer pomeni poper, od Kolumbovih časov pa tudi paprika, saj je bila takratna paprika vsa po vrsti pekoča – podobno kot poper. In na stari celini je bil takrat poper, draga indijska začimba, zelo cenjen, zato so iskali nadomestke zanj in so vsemu pekočemu pravili poper. Iz tega je prek italijanskega peperoneja postopoma nastalo ime paprika, ki pa je od tistih časov sicer večinoma izgubila svojo ostrino, še danes pa pikantnim jedem radi rečemo, da so papricirane.

In ena najslastnejših jedi iz tega sadeža je polnjena paprika (v resnici ji nihče ne pravi drugače kot filana), ki marsikje velja za obvezno poletno jed. Takšna stare šole, »po jusu«, pripravljena z mešanico mesa in riža, je zelo priljubljena v vseh državah nekdanje Jugoslavije (in še veliko širše), kjer marsikje še danes velja za nekakšno nacionalno jed. Na to se lahko spomnimo vedno, ko v času obilice zrelih paprik diši okrog marsikaterega hišnega vogala, da stopnišč v blokovskih naseljih niti ne omenjamo…

Polnjeno papriko pa lahko pripravimo še na nešteto drugih načinov. Poleg različnih mesnih, mesno-žitnih in zelenjavnih nadevov jo lahko napolnimo celo z maso za kruhove cmoke in vse skupaj zapečemo v pečici, da nastane izvrstna priloga k mesnim ali zelenjavnim jedem z veliko omake, denimo h gobovemu golažu. Papriko lahko nadevamo tudi s svojo najljubšo rižoto ali ajdovo kašo z gobami, spečemo ali gratiniramo in skupaj s solato postrežemo kot glavno jed… Navsezadnje – zakaj pa je ne bi (s primernim nadevom) spekli na žaru, ko je ravno sezona peke na prostem, in ponudili z ustrezno omako? Paprika se namreč lepo peče na žaru, tudi v spremstvu mesa, druge zelenjave in polente, prav imenitno pa se tako popečena paprika (denimo podolgovata rdeča kurt kapija) ujame s sirom za žar. In če vse skupaj pokapljamo z res dobrim oljčnim oljem ter priložimo še list sveže bazilike…

Ob vsej tej priljubljenosti je izjemno čudno, da polnjeno papriko v naših koncih ponujajo predvsem v menzah in okrepčevalnicah, drugod po svetu, tudi daleč na zahodu, je namreč to splošno priljubljeno jed mogoče dobiti tudi v boljših restavracijah. Seveda ne polnjeno z najcenejšo mešanico mletega mesa in riža, kakor je (bilo nekoč) v navadi pri nas, in ne nujno v družbi obveznega krompirjevega pireja.

Po tokratnem glavnem receptu nastane izjemna filana paprika bogatega sredozemskega okusa, brez riža v nadevu!

PEČENE BOGATO NADEVANE PAPRIKE BREZ RIŽA PO SREDOZEMSKO SESTAVINE ZA 4 OSEBE 600–800 g mlete govedine, 5 velikih paprik, 2 veliki čebuli, 400 g zrelega paradižnika, 2 jajci, 3 sardine iz konzerve, 40 g kaper, 1,5 dl malvazije, 2 žlici paradižnikove mezge, 4 stroki česna, 1 žlička mlete paprike, 1 šopek peteršilja, 1 lovorov list, oljčno olje, morska sol, sveže zmlet poper PRIPRAVA Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija. Visoki pekač namažemo z oljem. Vse paprike (naj bodo res velike) operemo, položimo v pekač in za deset minut postavimo v segreto pečico. Vmes jih enkrat obrnemo. Opečene paprike vzamemo iz pečice in nekoliko ohladimo. Temperaturo v pečici znižamo na 200 stopinj Celzija. Sardine in polovico kaper drobno sesekljamo. Čebuli olupimo in drobno sesekljamo. V ponvi segrejemo žlico olja in na njem posteklenimo le polovico vse čebule. Dodamo nasekljan česen in polovico nasekljanega peteršilja, premešamo in odstavimo. Mleto meso dobro zmešamo s popraženo čebulo, sesekljanimi sardinami in kaprami, jajci, soljo, poprom in žlico paradižnikove mezge. Štirim opečenim paprikam lepo odrežemo pokrove s pecljem in jih prihranimo, semenje odstranimo. Nadevamo jih s pripravljenim nadevom, pokrijemo s prihranjenimi pokrovi in zložimo nazaj v pekač. Če kaj nadeva ostane, ga mirno zamešamo v omako. Paradižnik in preostalo (peto) papriko očistimo in drobno narežemo. V ponvi na malo olja skupaj popražimo preostalo čebulo in papriko (in morebitni ostanek nadeva). Dodamo lovorov list in posujemo z mleto rdečo papriko, zalijemo z vinom in dodamo paradižnik ter žlico mezge. Solimo in popramo, ko zavre, pa kuhamo vsaj 15 minut. Z vrelo omako oblijemo paprike v pekaču in vse skupaj za dobre pol ure postavimo na srednje vodilo v segreti pečici. Pečeno jed vzamemo iz pečice in omaki previdno dodamo preostale kapre ter vse skupaj posujemo s preostalim peteršiljem. Ponudimo s krompirjevim pirejem ali kuhanim krompirjem, čudovito se obnese tudi s polento in sveže nastrganim parmezanom! In seveda z dobro ohlajeno malvazijo, ki jo lahko spremenimo v špricar. Čas priprave in kuhanja: 90 minut

ŠOPSKA SOLATA Potrebujemo: 300 g paradižnika, 300 g kumar, 300 g paprike, 1 veliko čebulo, 200 g mladega belega sira, 1 feferon (po okusu), šopek peteršilja (po okusu), oljčno olje kis, morsko sol, sveže zmlet poper Priprava V veliko skledo na kocke narežemo paradižnik, (olupljene) kumare, papriko in čebulo, če dodamo feferon, ga narežemo na kolesca in po želji razsemenimo. Če dodamo peteršilj, ga drobno sesekljamo in stresemo v skledo. Vse skupaj prelijemo z oljem, rahlo solimo in popramo, prelijemo še s kisom, premešamo in v hladilniku mariniramo vsaj dve uri. Nato solato še enkrat dobro premešamo in na vrh naribamo (če je to možno) ali nadrobimo sir (lahko tudi feto). Postrežemo kot samostojno jed skupaj z dobrim domačim kruhom, še posebno pa se prileže k jedem z žara.