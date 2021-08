Stanje duha v slačilnicah obeh ekip pred derbijem Ljubljanske kotline je različno. Domžalčani so si s prvo zmago v sezoni na zahtevnem gostovanju v Kidričevem dvignili samozavest. Tekma proti Aluminiju je razkrila, kako pomemben je za domžalsko zasedbo kapetan Senijad Ibričić. »Z Olimpijo pričakujem izenačen dvoboj, na katerem bo odločila uspešnost pred vrati tekmeca,« napoveduje branilec Domžal Tilen Klemenčič. Tako kot večina slovenskih prvoligašev tudi vodstvo Domžal išče klasičnega napadalca, saj je propadla možnost, da bi Dario Kolobarić do konca leta še igral v Domžalah kot posojeni igralec beloruskega Šahtarja iz Soligorska.

V Olimpiji so po štirih porazih na zadnjih petih tekmah izredne razmere. Dodatna težava je, da večina prišlekov podcenjuje slovensko ligo, številni pa niti ne vedo, da so za Domžale derbiji z Olimpijo tekme leta, zato so vselej nabrušeni in dobesedno letijo po igrišču. Lokalni derbi lahko odloči o usodi trenerja Sava Miloševića, čeprav glavna težava ni šef strokovnega štaba. »V kadrovski zasedbi bo nekaj sprememb. Ne gre za kazen, ampak za korekcije. Naloga trenerjev je, da popravljamo stvari na osnovi tega, kar vidimo na igrišču. Kdor nima pravega odnosa, bo sankcioniran. Takšen odnos, kot so ga pokazali proti Bravu, se ne sme nikdar več ponoviti. Če si profesionalec in živiš od nogometa, je dolžnost, da na vsaki tekmi daš vse od sebe. Pravi odnos do dresa in grba Olimpije bi moral biti samoumeven,« je napovedal Savo Milošević.

Milošević nima veliko manevrskega prostora. Potem ko so okrepitve preslabe, da bi grele rezervno klop, mu ostanejo le mladi igralci, ki so v nasprotju z »namišljenimi zvezdniki« vsaj bojeviti in zagnani. Morda bodo danes več priložnosti dobili Ostrc, Ratnik, Sešlar, Kurež, Bončina… jo