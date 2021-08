Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani, ki bo od jutri do sobote že 33. po vrsti napolnil trge in ulice v starem mestnem jedru s koncerti in drugimi dogodki, velja tako po obsegu programa kot po množici obiskovalcev za eno največjih glasbeno-kulturnih prireditev pri nas. Tako naj bi bilo tudi letos, kljub trenutnim razmeram, zatrjujejo v ustanovi Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, kjer organizirajo ta priljubljeni tridnevni dogodek. »Zelo dobro se zavedamo, koliko ljudem pomenijo takšne kulturne vsebine in koliko umetnikom nastopi v živo,« pove njen direktor Janoš Kern. »Si pa želimo, da bi vsi obiskovalci z razumevanjem sprejeli protikoronske ukrepe ter tako zaščitili sebe in druge.«

Vsi dogodki bodo že tradicionalno brez vstopnine, pokvariti pa jih ne bi smelo niti morebitno slabše vreme, saj bodo obiskovalcem po potrebi na voljo tudi brezplačni dežni plašči. Na petih prizoriščih, posejanih od Mestnega muzeja do Starega in Gornjega trga, se bo tako zvrstilo 15 koncertov, na njih pa bo nastopilo več kot sto glasbenikov iz šestih držav. Osrednja tema festivala so tokrat »tradicijski zvoki sodobnosti«, zato se bodo na njem prepletali zlasti različni tipi etno in jazz glasbe, ki se na tak ali drugačen način lotevajo prelivanja tradicionalnih motivov v sodobne zvočne forme.

Od hvalnic do eksotike

Festival bo jutri ob 20. uri na osrednjem odru na Novem trgu odprla zasedba Marko Hatlak Band, v kateri se virtuoz na harmoniki Marko Hatlak, tokrat tudi v vlogi pevca ter avtorja skladb in besedil, skupaj s štirimi glasbeniki posveča eklektičnemu spoju soula, funka, latina, popa in rocka. Le malo zatem, ob 20.30, bo na oder na Starem trgu stopila mojstrica ljudskega petja Zvezdana Novaković s svojim zadnjim projektom Čaralice – pesmi zoper vse slabo, v katerem bodo zazvenele starodavne hvalnice naravi in čarne besede, pa tudi obredni napevi, preliti v moderno zvočno sliko, ki jo bodo nastopajoče pevke še plesno in performativno nadgradile. Nato se bo v novi postavi (in s prenovljenim imenom) z značilno fuzijo jazza in funka predstavil sedemčlanski ljubljanski kolektiv P’Jays, za konec pa bo ulice Stare Ljubljane z eksotičnimi ritmi napolnila brazilska atrakcija Denise Dantas & The Band, ki v avtorskem izrazu združuje glasbeno izročilo Brazilije in Sredozemlja.

Naslednji dan bo mogoče prisluhniti Katji Šulc, ki bo predstavljala svoj zadnji album Caricias, pa trobentaško-balkanskemu melosu skupine Balkan Boys, priznana umetnika Lado Jakša in Dragotin Ocepek pa bosta v nevsakdanjem večmedijskem projektu Geostrune: Dihanje v osrčju slovenskih gora strnila frekvence iz slovenskih hribov v enourni zvočno-vizualni performans. Stilno samosvoji Malamor bodo poleg zimzelenih uspešnic predstavili skladbe z novega albuma Bed of Love, za ples pa bodo poskrbeli vrhunski slovenski akademski glasbeniki, zbrani v skupini Oberdixie Band, ki bo ponudila elegantno sintezo glasbe bratov Avsenik in dixielanda.