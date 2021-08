V Srbiji so se konec minulega tedna stepli filmski delavci. Dragan Bjelogrlić, eden najbolj znanih srbskih filmskih igralcev, obenem pa režiser in producent serij, kot so Sence nad Balkanom, je v zgodnjih jutranjih urah v hotelskem lokalu fizično napadel Predraga Antonijevića, režiserja in producenta filma Dara iz Jasenovca.

Dogodek je posnela varnostna kamera, na posnetku pa se vidi, kako Bjelogrlić vstane izza svoje mize, gre do mize, za katero je s svojo družbo sedel Antonijević, in ga malodane brez opozorila udari s pestjo v obraz. Ob tem, da je bila polna luna, posebno pozornost zbujajo okoliščine, kot je ta, da se družbi nista mogli videti, kajti med mizama je bil vogal sobe, zaradi oddaljenosti pa so drug drugega težko slišali. Tudi po reakcijah človeka, ki je bil za isto mizo z Bjelogrlićem, je soditi, da Bjelogrlić dejanja ni napovedal niti njemu. Šele ko je zaslišal hrup izza vogala, se je zdrznil tudi on.

A del, ki ga je posnela varnostna kamera, ne pokaže vsega. Potem ko se je dogajanje že pomirilo, sta se filmska delavca znova spoprijela in na koncu končala v klobčiču na tleh. Navedimo, da je Bjelogrlić pri 57 letih malenkost mlajši rival od Antonijevića, ki jih šteje 62.

Ozadje spora bi naj bil denar za filme. Ob tem, da gospoda snemata filme in serije, tudi zasedata pomembni funkciji v srbski filmski industriji. Medtem ko je Antonijević predsednik komisije filmskega centra Srbije, ki odloča o tem, kateremu filmu bo država namenila denar, je Bjelogrlić predsednik skupine za kinematografijo pri srbski gospodarski zbornici. Slednja oziroma Bjelogrlić ima na račun sestave komisije filmskega centra že dolgo pripombe, češ da v njej ne sedijo pravi ljudje, ki da niti ne berejo scenarijev, v čemer se je prepoznal Antonijević. Udarec je vrnil s trditvijo, da mu je Bjelogrlić leta 2016 ponujal podkupnino, če bi komisija podprla in dodelila denar filmu Jesen samuraja, Bjelogrlić in njegovo podjetje bi pa film podprla s svojim vložkom.

Antonijević naj bi Bjelogrlića, ki na koncu ni bil producent Samuraja, zavrnil, ko se je prepoznal v Bjelogrlićevih kritikah dela komisije, pa je javno objavil elektronsko pismo, v katerem mu Bjelogrlić ponuja delitev denarja od Samuraja. Bjelogrlića je obenem obtožil korupcije, medtem ko ta trdi, da je elektronsko pismo Antonijevićev ponaredek. Razlogov za dogodek je bilo torej dovolj.