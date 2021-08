V občini Ivančna Gorica so kljub času poletnih dopustov in vročinskemu valu v preteklih tednih v delu številne investicije oziroma gradbeni projekti.

Kolesarska povezava, avtobusno postajališče…

Pri vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica oziroma tako imenovanem šolskem centru ta čas gradijo kolesarsko povezavo od samostana Stična do Jurčičeve domačije na Muljavi. Kolesarska povezava bo deloma potekala po obstoječih cestah, deloma pa na novo urejenih površinah. V gradnji je tudi odsek kolesarske poti med Muljavo in Gorenjo vasjo.

Pri šolskem centru gradijo tudi novo, razširjeno avtobusno postajališče z nadstrešnicami za učence in dijake, ki bo pripomogla k večji varnosti učencev in dijakov. Poleg kolesarskih poti in avtobusnega postajališča z nadstrešnicami bo občina v celoti prenovila še odsek ceste od križišča Marof proti šolskemu centru.