V 189 kilometrih od Roquetas de Marja do Rincon de la Victorie smo bili priča pravi turbolenci taktičnih ukan. Začelo se je intenzivno, glavnina pa ni želela spustiti v beg kolesarjev.

Nekako se je nato le oblikovala skupina 31 kolesarjev, v kateri je bil pred etapo najvišje uvrščen kolesar Christian Eiking, ki je zaostajal več kot 9 minut in je zasedal 19. mesto. Zdelo se je, da prav nič ni nevarno, da bi Primož Roglič izgubil vodstvo vodilnega, a njegovo moštvo se je odločilo za taktično počasno vožnjo.

Prednost kolesarjev je narasla na 13 minut in vse več je bilo ugibanj, kdaj bo kdo v ozdaju pospešil tempo. Tega ni storila nobena ekipa in Norvežan je novi nosilec rdeče majice, potem ko je v cilj prišel na petem mestu.

V zaključku etape je kolesarje čakal edini vzpon dneva Puerto de Almachar, ki je poskrbel za pravo dramo. Med ubežniki je največ moči pokazal Avstralec Michael Storer, ki si je privozil prednost in je ni zapravil niti na spustu. V cilju je svojo drugo zmago na letošnji Vuelti slavil s prednostjo 22 sekund pred zasledovalci.

Še bolj pestro kot v boju za etapno zmago, pa je bilo na vzponu v glavnini. Po zaspanem dnevu je napad iz ničesar sprožil sam nosilec rdeče majice Primož Roglič. Nihče ni imel odgovora na njegov napad, kolesarji so odpadali eden za drugim. Do vrha vzpona si je privozil 20 sekund prednosti pred najbližjimi konkurenti. Kljub temu, da ni poznal zahtevnega spusta, tudi tam ni varčeval z močmi. Že kmalu na začetku bi kmalu zletel s ceste, padec pa se mu je nato pripetil nekaj ovinkov kasneje. V desnem zavoju je padel na bok, a se je hitro pobral.

Več kot očitno ni utrpel nobenih poškodb, ga pa je ujela skupina z Enricom Maso, Miguelom Angelom Lopezom in Sepom Kussom. Kolesarji so nato skupaj prišli do cilja, kjer so zaostali 11 minut in 49 sekund.