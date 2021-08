Kot je pojasnil Kek, so za ti dve mesti v igri predvsem Domen Črnigoj, za katerega čakajo podatke o zdravstvenem stanju, Tomi Horvat, Nino Kouter in Haris Vučkić.

Slovenska reprezentanca bo v marsičem odločilnem septembrskem terminu igrala tri tekme, in sicer bo najprej v Stožicah gostovala Slovaška (1. september, 20.45), nato Malta (4. september, 18.00), sledi pa še 7. septembra ob 20.45 gostovanje v Splitu pri Hrvaški.

V skupini H po treh krogih vodita Hrvaška in Rusija s po šestimi točkami, Slovaška jih ima pet, Ciper štiri, Slovenija tri in Malta eno. Na SP neposredno vodi prvo mesto, drugo pa pelje v dodatne kvalifikacije.

Slovenija se je s Slovaško nazadnje merila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je doma oktobra 2016 zmagala z 1:0, v gosteh pa septembra 2017 izgubila z 0:1. Sicer pa imajo Slovenci proti Slovakom še dve zmagi, dva neodločena izida in poraz.

Z Malto so se Slovenci nazadnje prav tako srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid.

S Hrvati pa so se Slovenci merili že v teh kvalifikacijah, na uvodni tekmi so jo doma premagali z 1:0. To je bila za zdaj tudi edina zmaga Slovenije proti Hrvaški, pred tem je vpisala šest porazov in tri neodločene izide.

Hrvaška je sicer 18. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovaška 38., Slovenija 66., Malta pa 177.