Le kdo ne mara odlične jedi z njoki! Da pa življenje ne bo dolgočasno in da presenetite sebe in druge, pripravite domače njoke iz sladkega krompirja in nežno omako. Za malo barve in zelenjavnega dodatka pa v omako položite še popečen brokoli.

Če obožujete njoke, čim prej pripravite njoke iz sladkega krompirja. Priprava ni zapletena, najbolj neumorno je le čakanje, da se sladki krompir zmehča. Tega lahko zmehčate v pečici ali pa še hitreje – v mikrovalovni pečici. Nato zmehčanemu dodajte skuto, jajce, moko in parmezan in pripravite testo. Testo zvaljajte v dolgo vrv ter narežete na njoke.

Da že samega čudovitega okusa njokov iz sladkega krompirja ne povozite, ne priporočamo mešanja z močnimi okusi. Dovolj je že, da njoke popečete na maslu, dodate malo česna, popra in smetane. Lahko pa dodate še popečen brokoli in brokolijeve lističe.

Ker se njoki odlično zamrznejo IN odmrznejo, priporočamo, da naredite več njokov, nekuhane v en sloj položite na pladenj ali krožnik in postavite v zamrzovalnik, potem pa zmrznjene stresete v vrečko in shranite v zamrzovalnik. Nato kar zamrznjene vrzite v slan krop in ko bodo kuhani, bodo priplavali na površje. Tako zelo enostavno je to!

