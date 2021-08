Potem ko je 8. avgusta na stadionu v Tokiu ugasnil olimpijski ogenj, ga bo danes za dva tedna zamenjal še paraolimpijski. Plamenica je v teh dneh končala pot po Japonski, na slavnostnem odprtju pa bo nato plamen paraolimpijskega gibanja zažarel na osrednjem športnem objektu japonske prestolnice.

Poleg cesarja Naruhita in predsednika Mednarodnega paralimpijskega komiteja Andrewa Parsonsa bo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na slovesnem odprtju sodeloval tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Nemca pred petimi leti ni bilo na otvoritvi poletnih paraolimpijskih iger v Riu.

Na igrah v Tokiu bo nastopilo 4537 športnikov iz 162 držav, organizatorji pa bodo razdelili 539 kompletov kolajn v 22 športih. Za razliko od olimpijskih iger bo lahko športne boje s tribun spremljalo okoli 130.000 otrok iz regije v okviru različnih šolskih programov.

Tekmovanja se bodo začela v sredo, prvi Slovenec na paraolimpijskih prizoriščih pa bo namiznoteniški igralec Luka Trtnik, ki ga kvalifikacije čakajo prvi dan tekmovanj.

Trtnik spada v skupino popolnih novincev v slovenski odpravi. V njej sta še kolesar Anej Doplihar in plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Doplihar je morda kar nekoliko nepričakovano dobil priložnost že v Tokiu, potem ko je bolj meril na naslednje igre v Parizu 2024. Trtnik in Žnidaršič Svenšek pa sta do svojih prvih iger prišla s posebnima vabiloma prirediteljev, za katera je zaprosila slovenska krovna zveza za šport invalidov.

Na strani izkušenih v slovenski vrsti sta strelca Franc Pinter, ki ga čaka že osmi nastop na igrah, ter Franček Gorazd Tiršek, dobitnik srebrnih medalj z iger v letih 2012 in 2016. Pa tudi Dejan Fabčič, ki bo nastopil tretjič na igrah, a tokrat že v tretji športni panogi. Med izkušene je mogoče šteti tudi atleta Henrika Planka, ki je na igrah že nastopal v letih 2008 in 2012, v Riu pa ni bil med udeleženci.