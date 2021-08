Cerkev svete Helene v Gradišču pri Divači je bogato poslikana, čudovite freske z bibličnimi prizori, ki pokrivajo obe steni cerkvene ladje, so stare več kot petsto let. »Avtor fresk je neznan, vendar ga lahko zaradi slogovne in ikonografske povezave s freskami v Hrastovljah iz leta 1490 nedvomno povežemo s slikarjem Janezom iz Kastva,« pojasni Anita Kavčič Klančar, vodja oddelka za stensko slikarstvo restavratorskega centra ZVKDS. Takšno iskanje vzporednic je poleg naravoslovnih in umetnostnozgodovinskih raziskav in primerjav eden od načinov za določanje oziroma ugotavljanje avtorstva, vendar restavratorji precej natančno vedo, kje iskati stične točke na poslikavah. Anita Kavčič Klančar pravi: »Primerjamo tehnologijo oziroma tehniko in izvedbo slikanja ter način, kako so naslikani posamezni detajli. Zelo podrobno opazujemo, kako so naslikane figure, roke, obrazi, obrvi, kakšne podrobnosti definirajo oblačila itd.«

Izvedbe restavratorskih posegov so se lotili v okviru poletne mednarodne delavnice, ki so jo organizirali restavratorski center ZVKDS, oddelek za restavratorstvo ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, oddelek za okolje, gradbeništvo in dizajn Univerze za uporabne znanosti in umetnosti iz Lugana ter oddelek za restavratorstvo zagrebške Akademije za likovno umetnost. Delavnica je namenjena strokovnemu izpopolnjevanju študentov in mladim zaposlenim na področju konserviranja in restavriranja stenskega slikarstva. Letošnji program zajema preliminarne analize, dokumentiranje stanja in razvoj metodologije ter začetek izvedbe konserviranja in restavriranja stenskih poslikav, pri čemer bodo hkrati s praktičnim projektnim delom potekala tudi številna predavanja strokovnjakov različnih strok.

Freske je treba predvsem utrditi V Sloveniji imamo več kot 400 cerkva z ohranjenimi gotskimi poslikavami, vendar so v tej številki zajete vse poslikave, tudi tiste, ki so zgolj fragmentarno ohranjene. Freske v cerkvi svete Helene so bile odkrite v petdesetih letih prejšnjega stoletja pod nekaj plastmi beleža in prvič obnovljene v letih 1966–1967. »Tehnika restavriranja je bila v sedemdesetih letih, kar sicer na splošno velja za drugo polovico 20. stoletja, nekoliko drugačna, saj so restavratorji pri svojem delu uporabljali tudi sintetična organska veziva za utrjevanje, kot so vinili ali akrilne smole, kar pa originalno ni sestavina srednjeveških poslikav. Zaradi njih poslikave slabše dihajo, če je odstotek umetnih materialov večji, lahko v kombinaciji z vlago tudi hitreje propadajo,« pojasni Kavčičeva. Nekoč so restavratorji tudi veliko več »popravljali«, več doslikali, medtem ko so danes pri obnovi fresk veliko bolj zadržani. »Starost poslikave je za nas izhodišče in vrednota. Ohranjamo tudi določene poškodbe, saj predstavljajo znak staranja in zgodovine,« pojasni Kavčičeva. »Poslikave predvsem konserviramo, utrdimo, da ne propadajo naprej.«