Jutri se začenja Kino Otok

S projekcijo filma Assandira italijanskega režiserja Salvatoreja Mereuja se jutri v Izoli začenja filmski festival Kino Otok , ki bo vse do nedelje ponudil 47 celovečernih in 97 kratkih filmov. Med njimi bosta tudi slovenski premieri filmov Sanremo in Oaza, ki sta nastala v slovenski večinski oziroma manjšinski koprodukciji in sta v zadnjih mesecih odmevala na največjih tujih filmskih festivalih.