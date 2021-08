Koper je po zmagi nad Mariborom prevzel vodstvo v prvi ligi. Točko manj ima Bravo, ki v novi sezoni prav tako še ne pozna poraza. V Šiški je odčital lekcijo Olimpiji, ki je pokazala brezkrvno predstavo.

Na tribuni VIP le predsednik Mandarić in šofer Cimerotič

»Bravo je igral tako, kot smo pričakovali. Mi temu nismo bili dorasli. Prvič, odkar sem v Ljubljani, sem razočaran nad prikazanim na igrišču, zlasti nad odnosom, ki ni bil pravi od prvega trenutka tekme. V nasprotju s tekmecem smo šli v tekmo mlačno, nezbrano in ne stoodstotno, kar je prvi pogoj za uspeh proti takšnemu tekmecu. S takšnim odnosom nismo imeli nobene možnosti za boljši izid,« je bil po ljubljanskem mestnem derbiju vidno razočaran trener Olimpije Savo Milošević.

Pred mestnim derbijem ni bilo posebnega vznemirjenja in pričakovanja, pred stadionom sploh ni bilo gneče in običajnih težav s parkiranjem. Trener Kopra Zeljković je sprejemal čestitke za vodilni položaj na lestvici. Sedež na tribuni VIP je zasedel tudi napadalec Kopra Mulahusejnović, iz delegacije Olimpije sta bila tam le predsednik Mandarić in njegov osebni šofer Cimerotič, za njunim hrbtom pa skupina menedžerjev s sončnimi očali, zelo glasno podporo je gostiteljem dajala skupinica rusko govorečih obiskovalcev, na novinarskem delu so bili zasedeni le štirje sedeži. V hudi vročini je od prve minute igral le Bravo, ki je oba gola dosegel po prekinitvah. Obakrat je bil podajalec desni bočni branilec Trontelj (na igrišču je s tesnim pokrivanjem prepotentnega Ziljkića naredil nevidnega), strelca pa Ogrinec in Drkušić za tretjo zaporedno zmago po treh remijih ter drugo mesto na lestvici. »Pripravili smo se na individualno kakovost Olimpije. Ker je bilo vroče, smo morali igralce prepričati, da bo manj teka, če bomo kompaktni in v pravem trenutku agresivni,« je bil zadovoljen trener Brava Dejan Grabić, ki je navdušen nad obrambo, saj je prejela le dva zadetka. Čeprav je Bravo zdaj glavni v mestu in Ljubljanski kotlini, se Grabić te vloge otepa: »Glavna v mestu je Olimpija. Mi smo 'underdog', ki napada v mestu in ligi.«

Olimpija je bila povsem brez ideje, sistema in s tem brez igre. Kombinatorike in povezanih akcij sploh ni bilo, še manj pa želje, zato je ekipa delovala kot skupina brezkrvnih plačancev in nekateri so igrali privatno tekmo. O nemoči Olimpije vse pove podatek, da je prvega od treh strelov v okvir gola sprožila šele v 80. minuti. »Skušam najti razlog in kot kaže, so nekateri nosilci igre fizično izčrpani, vendar to ni opravičilo za odnos na igrišču. Nekatere stvari bom moral spremeniti, saj sem glavni krivec in odgovoren. Odslej bom zahteval maksimalno profesionalen odnos. Nočem govoriti o kaznih, a za tekmo v sredo v Domžalah bo prišlo do sprememb,« pravi Milošević, ki ne ve, ali bodo v klub pripeljali še kakšno okrepitev. Po tekmi je navijaško skupino Green Dragons, ki se je v Šiški zbrala v okrnjeni zasedbi, prišlo pozdravit le sedem nogometašev, na zagovor pa sta morala Elšnik in Vidmar. V taboru Olimpije se obetajo burni dnevi, saj Olimpija tako slaba še ni bila, odkar je Mandarić v Ljubljani.