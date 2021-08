Murena in čevapčiči

Prejšnji teden je v medijih v regiji minil v znamenju Sarajevskega filmskega festivala, 27. po vrsti. Sicer je to najpomembnejši festival vzhodne Evrope, tokrat je potekal v nekoliko zmanjšanem formatu, trajal je sedem namesto običajnih deset dni, a nova realnost se je odražala v tem, da smo imeli poleg vstopnic in akreditacij na telefonih tudi kodo cepljenja in osebni dokument, ki vse potrjuje. Zbogom torej lepi časi, ko si kupil vstopnico in se zavalil na sedež v kinu, da bi gledal, zdaj že ni več pomembno, kaj. Te podobe so ostale za vedno shranjene v našem imaginariju in podzavestno bomo vse novo, kar se nam bo dogajalo, primerjali z njimi.