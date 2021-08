Naložbe: Aneks namesto črne liste

Da je ljubljanska občina sklenila aneks za prenovo Tržaške ceste, je ob vseh v zadnjih letih sklenjenih aneksih komaj še omembe vredna novica. A v tem primeru gre vendarle za aneks v posebnih okoliščinah in z vrtoglavim zneskom. Prenova ceste, ki jo zaradi gradnje boljših kolesarskih in površin za pešce sofinancira tudi Evropska unija, bo za 1,2 milijona evrov dražja, kar predstavlja slabih 29 odstotkov več od prvotno sklenjene pogodbe z glavnim izvajalcem Prenova - Gradbenik. To je le za odstotek manj od zakonsko določene meje 30 odstotkov, postavljene kot varovalka zoper izigravanje zakonodaje na področju javnih naročil.