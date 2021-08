Številni ljudje zase pravijo, da so povprečni, ker na nobenem področju ne želijo izstopati in se v koži povprečneža odlično počutijo. A nekaterim, ki bi želeli biti povprečni, to ni dano. So bodisi prepametni, preveč sposobni, predebeli, previsoki… In v kategorijo tistih, ki bodo vedno opaženi, četudi si tega ne želijo, sodijo tudi najmanjši zemljani. V Guinnessovi knjigi rekordov je zapisano, da ima status uradno najmanjšega sicer že preminuli Indijec Gul Mohamed, ki je v višino meril le 57 centimetrov. Bil je noro odvisen od tobaka, kar ga je pokopalo pri vsega 40 letih.

No, nekateri avtomobili dočakajo še precej manjšo starost. Takšen je bil tudi midget. Gre za oznako, ki jo angleško govoreči pripisujejo prav najmanjšem ljudem, štirikolesniku pa so jo prav tako z razlogom – v dolžino je meril zgolj 3,48 metra, kar je bilo za športni avto v začetku šestdesetih res malo. Roadster s prostorom za dva potnika so razvili pri podjetju MG, pokopala pa ga ni kakšna bolezen, temveč premajhno zanimanje potencialnih kupcev. Zadnji s proizvodno številko 73.899 je s tekočega traku zapeljal 7. decembra 1979, obarvan je bil v črno.

Brez zunanje kljuke na vratih Prvi midget je sicer močno spominjal na austin-healey sprite druge generacije, bil pa je nekoliko večji, zmogljivejši in tudi dražji. Za pogon je skrbel 46-konjski motor, trda streha, ogrevanje in radio so bili na doplačilnem seznamu. Kmalu so mu moč povečali na 56 konjev, bil pa je nekaj posebnega tudi zato, ker na zunanji strani vrat ni imel kljuke. Na testiranjih revije The Motor je vsega 735 kilogramov težki midget dosegel maksimalno hitrost 141,5 km/h, pospešek do stotice je bil 18,3 sekunde. Prav nič športno. Ko so ga leta 1964 prenovili, je dobil kljuko na vratih in močnejši motor (59 KM), kar je bilo dovolj, da so jih do leta 1966 prodali 26.601 (prvo generacijo 16.080). Moč motorja je naraščala tudi v tretji generaciji z letom 1966, a so motorju z originalnimi 76 konji, sposojenemu pri cooperju S, moč znižali na 65 konjev. Nekaj posebnega so bili kromirani odbijači, ki so krasili modelna leta med 1972 in 1974, da so zadostili ameriškim varnostnim zahtevam, prav ti midgeti pa so še danes med najbolj iskanimi. Prav ameriške varnostne zahteve so poskrbele, da so z letom 1974 namestili velike in v črno plastiko oblečene odbijače tako spredaj kot zadaj, avto pa je bil nasajen višje. To se je poznalo pri vodljivosti, je pa 1,5-litrski motor kljub enaki moči dosegel občutno višjih 160 km/h, pospešek do stotice pa 12 sekund. Zahteve onkraj luže so omejevale moč motorja, kar je avto na koncu tudi pokopalo.