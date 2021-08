S tem nikdar nismo imeli težav ali, povedano bolje, takšnega mnenja niti nismo delili, a dejstvo je, da se je nemškim avtomobilom ob zares številnih pozitivnih lastnostih v negativnem smislu pogosto pripisovalo, da so oblikovno zadržani. Konservativni. Hladni. Da nekaterim preprosto niso bili všeč do te mere, da je bila ta neprivlačnost izključni razlog, da nemških avtomobilov niso šteli v krog kandidatov za nakup. No, vsem tem, ki pa, to je res, morajo imeti pod palcem kar zajetno vsoto denarja, ki ga lahko namenijo za avto, bi priporočali, da si dobro ogledajo novega volkswagna arteona s priponko shooting brake. Jasno, lahko si tudi zelo atraktivnega običajnega, a shooting brake ubije dve muhi na en mah – poleg tega, da je še bolj praktičen, je za marsikateri okus celo še malce lepši.

Glede na to, koliko navdušujočih pogledov je pritegnil omenjeni avtomobil, ko smo ga imeli na testu, bi stavili, da je bilo med njimi tudi kar nekaj zgoraj omenjenih. Ali, povedano drugače, arteon je, po nedavni prenovi in z omenjeno različico, o tem smo prepričani, tisti prelomni avtomobil, ki bo za vselej odpihnil zasidrana prepričanja o hladnosti in neprivlačnosti nemških avtomobilov. Čeprav je bilo v zadnjem času že nekaj podobnih, kategorijo atraktivnosti namreč dvigne na še bistveno višjo raven, saj ga zlahka uvrstimo med najbolj atraktivne štirikolesnike ljudskih znamk ta hip – nasploh! Ko že toliko omenjamo shooting brake; omenjena oznaka pomeni, da gre, kot se ga še najboljše opiše, za petvratnega kupejevskega karavana. Kar z drugimi besedami pomeni, da poleg atraktivnega videza ponuja tudi zelo velik in uporaben prtljažni prostor z osnovno prostornino 590 litrov. Ker pa ob tem v dolžino meri kar 4,87 metra in ima medosno razdaljo 2,83 metra, kompromisov ni niti pri prostoru na zadnji klopi, kjer smo ga za noge nazadnje toliko izmerili le še v škodi superb, medtem ko tudi naših nadpovprečnih 190 centimetrov višine ni preveč, da ne bi imeli dovolj prostora še za glavo. Skratka, ta avto združi atraktivnost in prostornost kot res le redko kateri drug.

Seveda pa to ne bi nič pomagalo, če se arteon ne bi dobro tudi vozil. Na tem področju ne razočara. Pravzaprav v nobenem pogledu ne pusti niti kančka nezadovoljstva. Udoben in odziven je s svojim 2-litrskim dizelskim motorjem z okroglimi 200 konji (147 kilovati), ki sodelujejo s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom, pri vseh hitrostih na avtocestnih vožnjah, agilen in trden med ovinki, pri vsem skupaj pa je pohvalno tudi, da voznik in potniki takoj občutijo spremembo pri namestitvi voznega programa. Ob tem zna biti tudi zelo varčen – če bi se res potrudili, bi porabo dizelskega goriva spravili tudi pod 6,5 litra, na testu pa nam je z veliko nenadnimi pospeški (mimogrede: z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro potrebuje vsega 7,4 sekunde) porabil 6,7 litra. Če dodamo, da je imel testni primerek štirikolesni pogon in da tehta več kot 1,7 tone, še toliko bolj fascinanten podatek.

Zdaj se počasi že ponavljamo, a zgolj pohvalno lahko govorimo tudi o voznikovem delovnem prostoru in hkrati izrazimo obžalovanje, da podobne poti kot pri njem niso ubrali tudi pri, denimo, golfu. Arteon namreč premore ločena stikala za nastavitve prezračevanja, centralni zaslon, občutljiv za dotik, pa še dva vrtljiva gumba in nekaj prednastavljenih na dotik, ki močno, ampak resnično močno olajšajo upravljanje med vožnjo.

Testni arteon shooting brake se je lahko pohvalil z bogato, popolno opremo R-line, ki poleg vsega poskrbi tudi za številne vizualne dodatke. Tak stane 45.624 evrov. Kar je, recimo temu, »normalna«, korektna cena za to, kar ponuja.