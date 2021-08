Veliko nagrado mednarodne žirije je na letošnjem Festivalu kratkega filma prejela Sara Bezovšek za štirinajstminutni eksperimentalni film z naslovom www.s-n-d.si.

Avtorica je na spletu najden apokaliptični material, kratke videe, meme, fotografije, gife, emotikone in razne zunanje povezave združila v kolaž s svojimi deli ter tako ustvarila kompleksno in vizualno nasičeno pripoved. Po mnenju žirije gre za inovativen in vizualno izjemen pristop, za vulkanski izbruh digitalnih podob, ki gledalca popelje globlje v kruto realnost našega sodobnega sveta.

Festivalski slovenski zmagovalni film je tokrat Magični grad je tu režiserke Ester Ivakič, o kateri je žirija napovedala: »Videli smo prihodnost filma in njeno ime je Ester Ivakič.« Zmagovalni film Balkana je film Armadila o trinajstletni deklici, ki ga je režirala srbska režiserka Gorana Jovanović, »mojstrica pripovedovanja zgodb«.

Žirijo filmskih kritikov pa je najbolj prepričala Katarina Jazbec z dokumentarcem You Can't Automate Me (Ne moreš me avtomatizirati). Žirija ugotavlja, da režiserka z vpeljavo plesnih elementov izpostavi človekovo telo in kolektivnega duha v vsakdanu, zaznamovanem z garanjem, rutino in prekarnostjo življenja samega. tlp