Nedelja na kolesarski dirki po Španiji je bila za kolesarje peklenska. Temperature v dolini so se povzpele preko 40 stopinj Celzija, kolesarji pa so na poti do cilja morali premagati štiri zahtevne kategorizirane vzpone.

Po dobrih 50 kilometrih so kolesarji udarili v prvi vzpon druge kategorije Alto de Cuatro Vientos. Na dirki je še vedno potekala borba za preboj v beg, ki se ni izoblikoval. To uspešne skupine je prišlo šele po prečkanju prvega vzpona, odločitev o zmagovalcu dneva pa je padla že na naslednjem klancu, več kot 70 kilometrov do cilja.

Med vzpenjanjem na Alto Collado Venta Lusia, najdaljši vzpon letošnje Vuelte, ki je bil dolg kar 29 kilometrov, je med ubežniki napadel Italijan Damiano Caruso (Bahrain-Victorous). Njegovemu napadu ni mogel slediti nihče in tako je prišel do nove odmevne zmage v letu 2021. S podobno samostojno vožnjo je Italijan dobil že etapo na letošnjem Giru.

V ozadju je glavnina z vsakim vzponom postajal manjša, borba za rdečo majico pa se je razplamtela na na zadnjem vzponu na Alto de Velefique. Prvi vzpon ekstra kategorije na dirki. Z napadi na Rogliča je bil najbolj dejaven Adam Yates (Ineos Grenadiers), a je Slovenec na vse poskuse imel odgovor. Pravzaprav je na kolesu Britanca ostajal z lahkoto, ko pa je začutil, da se je Yates iztrošil, je pospešil sam.

Izjemnemu Rogliču je od najboljših lahko sledil le član Movistarja Enric Mas. Dvojica si je do cilja na vrhu vzpona privozila pol 40 sekund prednosti pred ostalimi konkurenti, za Carusom pa sta zaostala dobro minuto.

Roglič je v cilju še enkrat pospešil in je na ta način odvzel tudi preostale bonus sekunde za drugo mesto, Mas pa je zasedel tretje mesto. Med njima je nastala tudi sekunda razlike, kar je na koncu pomenilo, da je Roglič zaostal minuto in pet sekund, Mas pa minuto in šest sekund za zmagovalcem.

39 sekund za Rogličem je v cilj prišla trojica Jack High (Bahrain-Victorious), Miguel Angel Lopez (Movistar) in Yates. Do sedaj prvi izzivalec Rogliča Egan Bernal je zaostal več kot minuto.