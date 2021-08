Matic Ian Guček se je gladko s skupno četrtim dosežkom polfinala uvrstil v nedeljski finale na 400 m ovire. Z drugim mestom v drugi polfinalni skupini in s 50,56 sekunde je dosegel osebni rekord. S časom 51,27 sekunde je zabeležil tretji čas kvalifikacij in napovedal boj za najvišja mesta.

Za enega izmed vrhuncev prvenstva je poskrbel Sasha Zhoya iz Francije. Devetnajstletnik, ki je bil sicer rojen v Avstraliji očetu iz Zimbabveja in francoski materi, je na 110 m ovire postavil nov svetovni rekord do 20 let. Na nekoliko nižjih ovirah od članskih je tekel 12,72 sekunde in svoj rekordni dosežek iz polfinala 24 ur pozneje popravil še za 21 stotink.

Na 800 m je zanesljivo zmagala Etiopijka Ayal Dagnachew (2:02,96), Sadkova pa je bila v boju za naslednji medalji za las prekratka. Srebro je osvojila Švicarka Valentina Rosmalia (2:04,29), ki je bila v cilju le 57 stotink pred Slovenko, tretja je bila Grkinja Elli Eftychia Deligianni (2:04,66).

Slednja je bila na čelu po prvem krogu, na sedmem, predzadnjem mestu pa je bila tedaj z dobro sekundo zaostanka Veronika Sadek. A je na koncu Slovenka prišla tik pod vrh in je krepko popravila svoj osebni rekord. Sedma je bila v polfinalu (2:07,41).

Sadkova se je odpovedala svojemu drugemu posamičnemu nastopu na EP, imela je možnost tudi teka na na 1500 m. S Petjo Klojčnik, ki je izpadla v kvalifikacijah na 800 m, in tekačicama na 400 m ovire Nežo Dolenc in Laro Bezgovšek bo v nedeljo nastopila v finalu v štafeti 4 X 400 m; kvalifikacije so odpadle.

Sandro Jeršin Tomassini je v finalu skoka v višino nastopil prvič letos. Sredi januarja si je na treningu natrgal vezi od pete navzgor. S 16 leti je lani pozimi v Novem mestu osvojil svoj prvi članski naslov slovenskega prvaka v dvorani. Članski naslov je nato osvojil tudi na prostem, 5. julija 2020 pa je na atletskem pokalu v Ljubljani osebni rekord postavil na 2,21 m. Ljubljančanu so centimeter manj namerili predlani še kot osnovnošolcu, ko se je izstrelil v sam svetovni vrh mladih.