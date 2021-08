»Rešimo to zadevo. Ronaldo mi je rekel, da ostaja v Juventusu,« je pred nedeljsko uvodno tekmo italijanskega prvenstva z Udinesejem dejal Allegri. Tudi sam je sit ugibanj o selitvi Ronalda k PSG, vrnitvi v Real Madrid .....

»Vedno je trdno treniral in bil pri stvari. Bral sem o različnih ponudbah, toda sam si nikoli ni želel iz Torina,« je še dejal trener.

Lani je bil 36-letni Ronaldo z 29 goli prvi strelec v serie A. Z Juventusom je že osvojil dva naslova prvaka na Apeninskem polotoku.

Situacijo je pokomentiral tudi nogometaš: »Pojavila se je vrsta novic in zgodb, ki so me povezovale z različnimi klubi. A nihče se ni res potrudil in zapisal resnice.«