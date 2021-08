Obenem nogometaši danskega kluba Branna, ki so imeli pred dnevi zabavo podobnega značaja, ponujajo drug pogled. Suspenzov in prekinitev pogodb v primeru danske ekipe ne bo. Menda zato, ker bi bilo treba odpustiti polovico ekipe. Dodaten Olimpijin problem je torej v tem, da je na blejski zabavi sodelovalo premalo nogometašev oziroma da je večinski del ekipe zgledno spal. Lahko bi rekli izostanek ekipnega duha. Minula lekcija Kopra je bila boleča, h Koprčanom pa to soboto v goste prihaja nov kandidat Maribor. Štajerci so se v domači zmagi proti Taboru prejšnje kolo pokazali kot čvrsti in niso dovolili veliko priložnosti gostom. Podobne jih lahko pričakujemo tudi v derbiju tega kroga. A vendar bi morali goli pasti na obeh straneh, ker so tokrat na voljo tudi kombinirane stave, pa se zdi privlačna kombinirana stava na oba gol in več kot 2,5 skupno za kvoto 2,00.

Prva sobotna tekma se bo sicer odigrala v Radomljah, kamor prihaja Tabor. Sežanci so v negativnem trendu dveh porazov, Radomljani pa kažejo večjo stabilnost. In čvrstost, zato gre 1,44 vreden dvojni znak na domače. Nedelja se bo začela v Šiški, kamor v goste k Bravu prihaja Olimpija. Olimpiji manjka sredina. Nekdo s potezo in podajo. Bravo ima te zadeve dogovorjene. Tako dobrega Martina Kramariča, ki deli podaje za Bravo, nismo videli vrsto let. Seveda Olimpije ne gre podceniti. A eni in drugi vedo, s kom imajo opraviti, in prej je pričakovati tekmo z manj kot z več goli, za kar pa kvota ni spektakularna. Zgolj 1,60. Kaj več? Remi za 3,40? Možno. In še Mura – Celje v nedeljo zvečer. Derbi ekip, začelja, ki se vidita bistveno višje in čakata, da jima steče igra. Kar 2,10 znaša kvota na domačo zmago aktualnih prvakov. Velja poskusiti z njo.