Ko v roke prvič primeš Xiaomijev mobilnik mi 11 lite 5G, ne pričakuješ, da gre za napravo srednjega cenovnega razreda, ki stane okoli 400 evrov (cene med prodajalci se znajo razlikovati tudi za več deset evrov). Naprava daje vtis premijskega mobilnika, navduši pa predvsem z izjemno tankostjo in nizko težo. Telefon je namreč debel vsega 6,8 milimetra in tehta 159 gramov. Gre za enega najtanjših mobilnikov na trgu in nasploh najtanjši mobilnik s podporo za omrežja 5G. Za primerjavo, le malenkost višji Applov iphone 12 pro max je debel 7,4 milimetra in tehta 228 gramov. K premijskosti mi 11 lite 5G prispevata še kovinsko ohišje in stekleno hrbtišče. Všeč nam je tudi odločitev za zelo odzivno tipalo za prstne odtise, ki ni pod zaslonom, temveč ob strani mobilnika in služi hkrati kot gumb za vklop in izklop naprave. K zanimivosti hrbtišča doda tudi postavitev treh objektivov v dvonadstropno ploščad kamere.

Všečna je tudi prednja stran. Zaslon se ne preliva čez robove, a ima zelo malo obrobe. Predvsem pa je pomembno, da je zaslon OLED in premore ločljivost 2400x1080, kar pri diagonali 16,6 centimetra (6,55 palca) nanese gostoto 402 piki na palec (ppi). Ob tem poleg standardne 60-herčne (Hz) frekvence osveževanja zaslona ponuja še možnost 90-herčne frekvence. Zaslon hkrati podpira standard HDR10+, steklo pa je gorilla glass 6.

Napravo poganja Qualcommov procesor snapdragon 780G. Ta je dovolj močan za povsem gladko izkušnjo med brskanjem po spletu in uporabo aplikacij, le grafično najzahtevnejše igre bodo delovale pri nekoliko nižji frekvenci oziroma z nekoliko znižanimi nastavitvami. V primerjavi grafične zmogljivosti 3DMarkov wild life test mobilnik uvršča nekoliko nižje od iphona 8 iz leta 2017 oziroma tik pod Samsungovo serijo galaxy s10 (z exynos procesrjem) iz leta 2019. Naš testni model je imel 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje ter je deloval brezhibno. Le ob hujših obremenitvah je znal včasih malenkost zatrzati. Obstaja tudi različica z 8 GB delovnega spomina in do 256 GB diska.

Naprava ima baterijo s kapaciteto 4250 miliamperskih ur (mAh) in bi morala več kot zadostovati za dan zmerne uporabe. Podpira tudi 33-vatno hitro polnjenje, ne pa brezžičnega.