Tablica matepad 11 premore zaslon z diagonalo 27,8 centimetra (10,95 palca) in ločljivost 2560x1600 oziroma gostoto 275 pik na palec (PPI). Hkrati zmore zaslon do 120-herčno (Hz) osveževanje slike. Priporočljiva je sicer nastavitev dinamičnega osveževanja, ki frekvenco spusti na bateriji prijaznejših 60 hercev, ko večja hitrost ni potrebna. Da ne gre za premijsko napravo, pa razkriva podatek, da gre za zaslon IPS LCD in ne za OLED. Kljub temu je izkušnja z zaslonom povsem zadovoljiva.

O nepremijskosti naprave priča tudi izbor materialov. Steklo zaslona denimo ni gorilla glass, ohišje pa je iz plastike. Kljub temu je naprava na otip zelo prijetna in nikakor cenena. Marsikdo bi znal plastičnost ohišja celo spregledati. Teža naprave je 465 gramov, zaslon pa zajema okrog 86 odstotkov prednje strani. Preostalih 14 odstotkov zavzema obroba zaslona, ki bi lahko bila malenkost tanjša, a hkrati ni preveč debela. Se pa v njej skriva prednja kamera z ločljivostjo osem milijonov pik (MP), tako da sam zaslon naprave nima nikakršnih zarez, frufrujev, lukenj ali česa podobnega. Naprava premore tudi štiri zvočnike (po dva na krajših stranicah ohišja), kvaliteta zvoka pa je precej dobra. Hrbtna kamera ima ločljivost 13 MP. Fotografije so sprejemljive, a kamera ne bo konkurirala premijskim telefonom.

Nekoliko presenetljivo je v napravi Qualcommov procesor snapdragon 865 iz konca leta 2019, ki pa pri tablici matepad 11 ne podpira mobilnih omrežij. V primerjavi s Huaweijevo tablico matepad pro s procesorjem kirin 990, ki je na slovenski trg prišla leta 2020 in je bila doslej nesporno najboljša tablica v Huaweijevi slovenski ponudbi, so rezultati testov zmogljivosti prinesli prepričljivo zmago matepad 11. Izkušnja z uporabo tablice je kljub nekoliko starejšemu procesorju brezhibna. Starejši procesorji se seveda hitreje postarajo, a bi moral imeti premijski snapdragon 865 pred seboj vsaj še nekaj brezskrbnih let. Edina prava slabost procesorja v matepad 11 je njegova energijska požrešnost, a s kapaciteto 7250 miliamperskih ur (mAh) tudi po tem vidiku ni težav. Moralo bi zadoščati za več kot dan običajne uporabe.