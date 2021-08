Čeprav je Mura z 1:3 izgubila prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s Sturmom iz Gradca, so navijači igralce domačega moštva z igrišča pospremili z aplavzom. Razlika v kakovosti je bila očitna, tekma pa je imela vse klasične elemente, ko slovenski klub ali reprezentanca igrata mednarodno tekmo z višje rangiranim tekmecem.

Uvod je bil sanjski s hitrim vodstvom, podoba na igrišču večji del dobra, konec pa neuspešen, ker je Sturm izkoristil svoje priložnosti, Mura pa jih ni znala. Ključni trenutek tekme je bil v 55. minuti, ko je Škoflek zapravil sanjsko priložnost za vodstvo z 2:1. Kazen je prišla hitro, saj je Sturm znal kaznovati dve veliki napaki obrambe prekmurske zasedbe. Mura je imela v zadnjem delu tekme dovolj priložnosti, da bi ublažila poraz ali celo iztržila remi, a reakcije igralcev, ki so imeli priložnost za zadetek, so razkrile, zakaj slovenski nogomet za dva kakovostna razreda caplja za avstrijskim. Največja prednost Sturma je bila v agresivnosti, hitrosti in dinamiki, zato spada v srednji evropski kakovostni razred, medtem ko bodo morali slovenski klubi in predvsem NZS narediti velik zasuk, da se mu bodo skušali približati.

»Gleda na to, kar se nam je doslej dogajalo v evropskem tekmovanju, smo tokrat iz dveh situacij premagali sami sebe. Takšna je evropska raven, na katero se še privajamo. Igralno smo bili dobri, rezultatsko ne in poraz po dveh napakah je pač cena, ki jo moraš plačati,« je tekmo videl trener Mure Ante Šimundža. Kot pravi, ni vdaje pred povratno tekmo v četrtek ob 21. uri v Gradcu. Mura bo v Evropi igrala do decembra, a še večji izziv bo zdaj postalo državno prvenstvo, kjer brani naslov prvaka. Trenutno je povsem na dnu lestvice z le dvema osvojenima točkama in z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

Sturm je pokazal vse odlike avstrijske šole, kjer se klubi trenutno zgledujejo po Salzburgu. V Gradcu so se dobro pripravili na Muro, manjši presenečenji pa sta bila Lotrič in Škoflek v začetni enajsterici, potem ko sta se vrnila domov po neuspešnih epizodah v tujini. »V nemškem jeziku rečejo, da je Mura kot mačka s sedmimi življenji. Na vsaki tekmi se zna prilagoditi in odigra tako, kot je treba. Ima moč in hitrost. Vsekakor še ni odpisana,« je dejal trener Sturma Christian Ilzer.