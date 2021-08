»To so seveda fenomenalne, nepričakovane novice. Nobenemu ni jasno, kako se je to zgodilo. Iz tega se poskušamo nekaj naučiti, a ne vemo, kaj naj gledamo,« je za Jutarnji list povedal dalmatinski pevec, ki meni, da na koncu odloča kakovost. »Po desetih letih se okoliščine pozabijo, ostane pa le to, ali pesem pije vodo ali ne. Vedno se bom spominjal prvega albuma Dina Dvornika,« je še povedal Splitčan, ki se je v intervjuju spomnil tudi svojega pokojnega prijatelja Oliverja Dragojevića. »Grozno ga pogrešam, a čutim njegovo bližino. Pogrešam ga kot človeka, prijatelja, kolega. Pred kratkim sem slišal podatek, da so bile njegove pesmi v samo enem letu predvajane 146-tisočkrat! Veseli me, da smo se v naši državi nekako zavedeli, da je obstajal človek, kot je Oliver, okoli katerega smo se združevali in ne delili.«