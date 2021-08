Nagrajeni film Grosse Freiheit je film o ljubezni. Govori o Hansu, ki je v povojni Nemčiji vedno znova zaprt zaradi homoseksualnosti. Njegovo željo po svobodi se v skladu s 175. odstavkom nemškega kazenskega zakonika sistematično zatira. Edini stalen odnos v življenju vzpostavi z dolgoletnim sostanovalcem v celici, Viktorjem, ki je obsojen zaradi umora. Kar se začne kot odpor, preraste v nekaj, čemur pravimo ljubezen, so vsebino filma Grosse Freiheit povzeli na spletni strani festivala.

Za srce Sarajeva se je v kategoriji igranih filmov sicer potegovalo deset del, med njimi slovenska manjšinska koprodukcija Morena hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović.

Častno srce Wendersu

Srce Sarajeva za režijo je za film Kelti prejela srbska režiserka Milica Tomović. Srce Sarajeva za najboljšo igralko pa so skupaj prejele Flaka Latifi, Era Balaj in Urate Shabani za vloge v francoskem filmu z angleškim naslovom The Hill Where Lionesses Roar.

Srce Sarajeva za najboljši dokumentarni film so prejeli srbsko-nemško-francoski Pejzaži otpora, ki jih je režirala Marta Popivoda. Za nagrado se je potegovalo 16 dokumentarcev, med njimi OdpuščanjeMarije Zidar.

Posebno nagrado v kategoriji dokumentarnih filmov je žirija namenila filmu Looking for Horses režiserja Stefana Pavlovića, koprodukciji Nizozemske, Francije ter BiH, posebno priznanje pa romunskemu filmu z angleškim naslovom The Same Dream, ki ga je režiral Vlad Petri.

Nagrado za človekove pravice je prejela turško-nemško-francoska koprodukcija Les Enfants Terribles, katere režijo podpisuje Ahmet Necdet Cupu.

V tekmovalnem programu kratkih filmov je nagrado prejel francosko-hrvaški film Sve što dolazi, ki ga je režiral Mate Ugrin. Za nagrado se je potegovalo deset filmov, med njimi kratki film Kazenski strel režiserja Roka Bička in animirani kratki film SteakhouseŠpele Čadež.

Letos so prvič podelili tudi posebno nagrado za promocijo enakosti spolov. Prejel jo je film Norike Sefa z angleškim naslovom Looking For Venera.

Častno srce Sarajeva so letos namenili Wimu Wendersu za izjemen prispevek k filmski umetnosti, poleg tega so v programu Posvečeno prikazali retrospektivo njegovih filmov. sta