Sarajevski festival nagradil serijo o Miloševiću

V Dubrovnik je minuli teden prišel Bono Vox, frontman skupine U2, ki so ga fotografi ujeli med vkrcavanjem na jahto. Bono se je pred obiskom Dalmacije mudil na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer se je udeležil premiere restavrirane kopije filma Hotel Milijon dolarjev, sicer pa filmski festival v prestolnici BiH letos ni bil posvečen samo filmom. Prvič so namreč nagradili tudi TV-serije. »To je eden od pomembnih korakov, ki jih delamo pri promociji avdiovizualnega sektorja, da bi poskušali opogumiti televizije in vse tiste, ki lahko sodelujejo pri financiranju, da bi lahko promovirali to ustvarjalno industrijo,« je odločitev, da letos nagradijo tudi serije, argumentiral direktor festivala Mirsad Purivatra med podelitvijo nagrad za najboljše serije in igralce iz serij.