Sedma etapa Vuelte je bila klasična gorska etapa na španskih tleh. Dolga je bila zgolj 152 kilometrov, a kolesarji premora praktično niso imeli. Od samega začetka so se začeli vzpenjati, nato pa je šla cesta ves čas gor in dol. Kolesarji so morali skupaj premagati kar šest kategoriziranih vzponov, zato se je med etapo dogajalo veliko razburljivega.

Po Prvem vzponu je pobegnilo šest kolesarjev, kmalu pa se je od glavnine odlepila tudi velika skupina kolesarjev s številnimi zvenečimi imeni. Hitro so ujeli vodilno šesterico, med ubežniki pa je bil tudi dvanajsto uvrščeni v skupnem seštevku Jan Polanc (UAE Emirates). Ker je glavnina večino časa za ubežniki zaostajala okoli 4 minute, je bil Slovenec zelo dolgo časa virtualno v rdeči majici vodilnega na dirki. Polancu je moči zmanjkalo na četrtem vzponu od šestih, tako da je upanje zanj, da bi prevzel skupno vodstvo, izpuhtelo še pred odločilnim vzponom.

Na zadnji vzpon, kjer organizatorji zaradi visokih temperatur in nevarnosti požarov niso spustili gledalcev, so skupaj prišli trije kolesarji, ki so se udarili za zmago. Največ moči je imel Avstralec Michael Storer (DSM), ki je kljub velikim težavam na koncu vzpona na Balcon de Alicante našel dovolj moči in je uspel zadržati 21 sekund prednosti pred Carlosom Verono (Movistar), tretje mesto je pripadlo Pavlu Sivakovu (Ineos Grenadiers). »Ne vem, česa bom sposoben v prihodnosti, a moj cilj je bil, da dobim dirko v svetovni seriji. Zdaj si bom moral najbrž najti nov cilj,« je po etapi povedal 24-letni Storer, ki je pred Vuelto dobil dirko po departmaju Ain.