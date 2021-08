Jernej Kopitar

Danes je sto let, kar je v Repnjah, duhovnije Vodiške vasi poleg Šmarne gore, rojen bil – 21. avg. 1780 – Jernej Kopitar, velikan učenosti. Bila mu je srečna osoda, da je mladeneč prišel v hišo k baronu Sigismundu Zoisu, kteri je postal tudi njemu, kakor V. Vodniku, pravi Mecena. Tukaj se je razun šolskih naukov, latinščine in grščine, priučil v novejših jezikih, v laškem in francoskem, v prirodopisji in naravoznanji, posebej v slovanščini, da je na Dunaji zgodej zaslovel, ko je, po dveletnem učenji pravoslovja vstopil l. 1810 v pridvorno knjižnico, in ondi postal prvi čuvar in pridvorni svetnik, kjer je umrl 11. avg. 1844. Spisal je že v Ljubljani leta 1808 novo slovensko slovnico, ktera je nasproti tedanjemu nemškutarjenju silno povzdignila naše pismenstvo. Druga velika knjiga – Glagolita Clozianus – pa je vstanovila Kopitarjevo slavo med učenjaki po vsem svetu. (…)

Posebej gre vprav Kopitarju zasluga, da smo zasloveli Slovenci in tudi Kranjci. On je dal besedi po staroslovenščini učenostno podlago, da se zdaj po Miklošiču z njo pečajo jezikoslovci in jo z drugimi slovanskimi vred opisujejo. Z vrlimi nekterimi Kranjci je dosegel na Dunaji in na dvoru cesarskem deželi naši toliko slavo, da je na pr. ranjki cesar Franec velikrat jo hvalil, češ, s Kranjskega dobivamo najbolje vojake in učenjake. (…)

Slovenec, 21. avgusta 1880