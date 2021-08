Mednarodno letališče Hamad Doha – Katar Letališče katarske prestolnice Doha je prvo mesto na svetu osvojilo prvič, lani so bili na tretjem mestu. Gre za razmeroma nov objekt, ki je leta 2014 po eni strani zamenjal prejšnje letališče z imenom Mednarodno letališče Doha, po drugi strani pa mu tudi dodal kapacitete. Jasno, Katar bo naslednje leto gostil svetovno nogometno prvenstvo in visoka ocena njihovega prvega letališča bo samo pospešila prodajo vstopnic. Skoraj umetniško opremljeno in prijazno letališče ponuja vse, kar si lahko zamislite: na desetine trgovin in trgovinic, arabsko restavracijo, tri italijanske, štiri ameriške, dve evropski, 14 mednarodnih restavracij in kavarn, pa še restavracijo z morsko hrano imajo. Tam je tudi sicer kronično razprodan Hotel Oryx, kjer soba stane nekaj manj kot 300 evrov na noč, letališče pa ima še svoj fitnes, spa center, posebne kopalnice in spalne kapsule. Mimogrede, leta 2019 so tam prepeljali več kot 38 milijonov ljudi in gostili 232.000 letal. Hamad je domače letališče za Qatar Airways, Qatar Airways Cargo in Qatar Executive.

Letališče Haneda Tokio – Japonska Po zadnjih podatkih iz leta 2018 je na najbolj obiskanem japonskem letališču pristalo ali z njega odletelo 87 milijonov ljudi. In glede na velikost jim mednarodni ocenjevalci vseeno pripisujejo visoko kakovost. Hanedo so letos razglasili za najbolj čisto letališče na svetu. Po treh terminalih imajo na desetine restavracij in trgovin ter ducate umetniških del, ki sestavljajo samosvojo zbirko. Najbližji hoteli so od terminalov oddaljeni okoli dva kilometra, cene pa so manj kot 100 evrov za sobo na noč. Mimogrede, na prvem terminalu domuje Japan Airlines, na drugem pa All Nippon Airways.

Letališče Singapur Changi Singapur Serijski zmagovalec prejšnjih ocenjevanj, singapurski Changi, se je moral spustiti na tretje mesto, hkrati so mu ocenjevalci, bolj za tolažilno nagrado, podelili diplomo za letališče z najboljšim letališkim osebjem. Prijazno osebje sicer pomaga kakim 69 milijonom potnikov (2019). Letališče Changi je dom letalskih družb Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, Scoot, Jetstar Asia Airways in BOC Aviation. Ob množici parkov in boljših ter najboljših trgovin na svetu imajo tudi enega najboljših letaliških hotelov Crowne Plaza, ki ima poleg mnogih drugih stvari tudi zunanji bazen.

Mednarodno letališče Incheon Južna Koreja Letališče, ki leži kakšnih 50 kilometrov zahodno od Seula, so uradno odprli leta 2001, graditi pa so ga začeli po letu 1988, ko se je po poletni olimpijadi zanimanje za Južno Korejo med turisti ekstremno povečalo. Leta 2019 so imeli več kot 71 milijonov potnikov, ki jih je prepeljalo kar 404.000 letal. Torej krepko več kot 1000 na dan. Potnikom so na voljo igrišče za golf, spa center, muzej korejske umetnosti, vrtovi in celo dvorana za drsanje. Imajo enega najboljših duty freejev na svetu in enega najboljših letaliških hotelov na svetu, Hyatt Regency.

Mednarodno letališče Narita Japonska Leta 2018 so na drugem japonskem letališču prepeljali več kot 33 milijonov potnikov in 2,2 milijona ton tovora. Med najhujšo koronsko krizo leta 2020 je bilo potnikov trikrat manj, tovora pa za 10 odstotkov manj. A ocenjevalci menijo, da gre za eno najboljših letališč na svetu. Najbližji hotel je oddaljen pet minut (soba stane okoli 100 evrov na noč), imajo 15 japonskih restavracij, tri zahodne, tri azijske, pet ramen lokalov, ducat kavarn in še pol ducata lokalov s hitro prehrano. Tam je tudi na desetine trgovinic, pet otroških igralnic, uživate lahko v štirih lepotilnih salonih…

Letališče München Nemčija Leta 1992 so zgradili najbolje ocenjeno evropsko letališče, ki ima hkrati edino v Evropi pet zvezdic. Leta 2019, torej pred korono, so prepeljali 48 milijonov potnikov in se po tem kriteriju uvrstili na deveto mesto v Evropi. A ocenjevalci seveda bolj cenijo čistočo in prijaznost objekta, enega najpopolnejših nakupovalnih centrov na svetu in med terminaloma Hotel Hilton (do leta 2014 Kempinski) s 551 sobami, orjaškim atrijem ter 18 metrov visokimi palmami, ki so jih pripeljali s Floride. Sobe so na voljo že za 200 evrov na noč.

Letališče Zürich Švica Leta 1948 so odprli največje švicarsko letališče, ki je pred korono vsako leto prepeljalo 31 milijonov potnikov. Z letališča, na katerem sta doma družbi Edelweiss Air in Swiss International Air Lines, potniki znotraj Evrope največkrat potujejo v London, izven Evrope pa v Dubaj. Letališče z Zürichom in preostalimi deli Švice povezuje moderna podzemna železnica, če se morate zadržati na njem, pa je na voljo nekaj deset lokalov, lekarn, lepotilnih centrov, frizerji, bolnišnica, zobozdravnik… Hotel Radisson Blue je oddaljen le 200 metrov in soba stane kakšnih 180 evrov na noč.

Letališče Heathrow London – Velika Britanija Londonsko letališče ima štiri terminale in je lani oskrbelo okoli 20 milijonov potnikov – štirikrat manj kot pred krizo. Zgrajeno je bilo leta 1946, zadnji terminal je dobilo leta 2008, prvega pa so leta 2015 zaprli. Do konca leta naj bi zaprli tudi četrti terminal. Na Heathrowu je nekaj najbolj prestižnih butikov in 17 gostinskih lokalov, med katerimi je gotovo najbolj znan Gordon Ramsay Plane Food. Pogosto razprodan Hotel Sofitel je od petega terminala oddaljen kakšnih 300 metrov, ima pet zvezdic in soba stane okoli 200 evrov.

Mednarodno letališče Kansai Osaka – Japonska Letališče Kansai je zgrajeno na umetnem otoku v zalivu Osaka in velja za eno najbolj sodobnih na svetu, za pravo čudo arhitekture. Odprli so ga leta 1994 in s tem razbremenili letališče v Osaki. Leta 2019, tik pred krizo, so imeli skoraj 29 milijonov potnikov. Na voljo je 49 lokalov s hrano in pijačo, nekaj več kot sto trgovin, butikov ter različnih servisov. Edini hotel ob letališču je Nikko, kjer sobe stanejo kakšnih 150 evrov. Ker javni promet ponoči ne deluje, pravijo, da je ceneje prespati tam kot plačati taksi z letališča.