Naježeno in jedrnato: Čarovnice, vojna in podnebje

»Kdo so danes čarovnice?« je vprašal Mitja Sadek, povezovalec pogovora. »Begunci, nevladne organizacije, prejemniki socialne pomoči, ki se vse bolj manjša,« je povedala Tea Hvala, prevajalka knjige Kanibal in čarovnica. Požela je aplavz na odprti sceni. Tisti večer je bilo kar nekaj glasnih odobravanj publike. Na Novomeških poletnih večerih – organiziramo jih na terasi pred kavarno Goga na Glavnem trgu – od julija do konca avgusta potekajo pogovori o knjigah, koncerti, ulične predstave in predstave za otroke. Trije pogovori so letos in do zdaj poželi aplavze na odprti sceni. Pogovor o že omenjeni knjigi Kanibal in čarovnica, debata o drugi svetovni vojni na Dolenjskem in pogovor o knjigi Plan B.