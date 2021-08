Algoritem v glavi

S Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so me povabili, da bi kot zunanji predavatelj honorarno sodeloval pri izvedbi predmeta Sociologija vednosti in znanosti. Čeprav bi bil za takšno delo menda zelo slabo plačan, sem ponudbo z veseljem sprejel, saj se s proučevanjem vloge znanosti v družbi že vrsto let dokaj intenzivno ukvarjam. Pripravljanje predavanj bi navezal na pisanje knjige o najrazličnejših izzivih, s katerimi se trenutno srečuje znanost pri nas in v svetu.